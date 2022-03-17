Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? Berat Kandilinde hangi dualar okunur? Berat Kandilinde nasıl dua edilir?

Kandil günleri tüm İslam alemi tarafından bilindiği gibi büyük bir fırsattır. Berat Kandili aynı zamanda 11 ayın sultanı Ramazan'ın da habercisidir. Böyle önemli bir günü boş geçirmek istemeyen vatandaşlar Berat Kandili'nde neler yapılacağını, hangi duaların ve surelerin okunacağına kafa yormaya başladı. Af ve kurtuluş gecesinde olan Berat Kandili Müslümanlar tarafından bolca ibadet edilerek geçirilecek. Aynı zamanda Berat gecesinde edilen dualar okunan sureler manevi huzurun da kapısını aralayacak. Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.
Hazreti Muhammed (s.a.v) Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi; "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"
Berat Kandilinde edilebilecek dualardan bazıları da şunlardır; "Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
Duanın Anlamı:
"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."
Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekanlarda Kur’an dinletileri verilmeli.
Hz. Muhammed’ (s.a.s) salat ve selamlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.
Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlakı yerine getirilmeli.
Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.
Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
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