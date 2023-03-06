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BERAT KANDİLİ nedir, ne demek? Berat Kandili gecesi anlamı ve önemi nedir? İşte kandilin fazileti

06.03.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili anlamı ve önemi için araştımalar hız kazandı. Berat Kandili 2023 yılında mart ayı içerisinde idrak ediliyor. Müslümanlar bu gece bolca ibadet edecek ve bu gecenin bereketinden feyz almaya çalışacaklar. Regaip ve Miraç Kandillerinin idrak edilmesinin ardından sıra yılın üçüncü kandilinde. Peki, Berat Kandili nedir, ne demek? Berat Kandili gecesi anlamı ve önemi nedir?

BERAT KANDİLİ nedir, ne demek? Berat Kandili gecesi anlamı ve önemi nedir? İşte kandilin fazileti

Berat Kandili'nin ne demek olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre yılın üçüncü kandili bugün idrak ediliyor. Berat Kandili on bir ayın sultanı olan ramazan ayının müjdecisidir. Hz. Muhammed, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurmuştur.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.
Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir.

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BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

kandil-ne-zaman

Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

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Ancak eserlerinde bu hadislere yer veren Tirmizî ve İbn Mâce, bunların sened yönünden zayıf olduğuna da işaret etmektedirler. Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

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