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Berbere gitti, hayatı kurtuldu! Kafasında fark etti, ilk başta ben zannetti ama...

30.11.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişinin hayatı, gittiği berber sayesinde kurtuldu. Berber, saç tıraşı için gelen bir kişinin kafasında kene olduğunu fark etti. Gencin kafasındaki kene cımbızla alınırken berber "Doktorlar berberde kenenin fark edilmemesi halinde şahsın hayatının tehlikeye gireceği söylenmiş. Bir nevi gencin hayatını kurtardık" diye konuştu.

Berbere gitti, hayatı kurtuldu! Kafasında fark etti, ilk başta ben zannetti ama...

Adana Seyhan'da bir genç, saç kestirmek için berbere gitti. Berberin tıraş etmeye başladığı gencin kafasında kene olduğu tespit edildi. Gencin kafasındaki kene cımbızla alınırken berber, "Doktorlar berberde kenenin fark edilmemesi halinde şahsın hayatının tehlikeye gireceği söylenmiş. Bir nevi gencin hayatını kurtardık" diye konuştu.

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İLK BAŞTA ET BENİ ZANNETTİ

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesindeki bir vatandaş berbere saç tıraşı olmaya gitti. Berber Ercan Ocaklı gencin saçını kesmeye başladı. Bir süre sonra berber, gencin kafasında bir cisim görerek et beni zannetti. Ancak dokunduğunda et beni zannettiği cismin kene olduğunu gören berber, sıra bekleyen sağlık görevlisi müşterisine bu durumu bildirdi. Sağlık görevlisi incelediğinde kenenin yeni kafasına yapıştığını söyleyerek cımbız ile keneyi çekip genci hastaneye yönlendirdi.

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"BİR NEVİ GENCİN HAYATINI KURTARDIK"

Uzun süredir berber olduğunu kafasında kene olan müşteriyi ilk kez gördüğünü belirten berber Ercan Ocaklı," “Tıraş ederken ilk gördüğümde et beni zannettim. Ancak dokunduğumda kene olduğunu anladım. Şans eseri sıra bekleyen sağlık görevlisi müşterim vardı o cımbız ile keneyi çıkardı. Arkadaşı hemen hastaneye yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde kenenin yeni yapıştığı tespit edilmiş. Doktorlar berberde kenenin fark edilmemesi halinde şahsın hayatının tehlikeye gireceği söylenmiş. Bir nevi gencin hayatını kurtardık” dedi.

Kaynak: İHA

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