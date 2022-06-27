Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler'i yerden yere vurdu! "Otel odasında başka adamlarla..."

Türkücü Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi olan Fatoş Yelliler hakkında şoke eden sözler söyledi.Geçen yıl boşandığı eşi Fatoş Yelliler tarafından defalarca kez aldatıldığını iddia eden Berdan Mardini eski karısını yerden yere vurdu.

"OTELDE ÇOCUKLARI BIRAKIP YAN ODADA..."

Çocuklarının annelerini görmek istemediğini söyleyen Berdan Mardini, Sabah'tan Tuba Kılçık'a yaptığı açıklamada "'Çocuklarımla tatile gidiyorum' diyor ama otelde bir odada evlatlarımı tek başına bırakıp, yan odada başka adamlarla buluşmuş, uyuşturucu almış" dedi.

"9 YIL ALDATILMIŞIM"

Berdan Mardini aldatıldığını ise şu sözlerle anlattı:

"Beni defalarca aldattığını evlatlarım da biliyor. 10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Boşandıktan sonra evde eşyalarının arasından neler neler çıktı. Mektuplar, parfümlü tişörtler buldum. Sevgililik cüzdanı bile yapmış adamlarla. Evde dolmalar, börekler yapıp sevgililerine götürmüş. Böyle bir kadına çocuklarımı nasıl göstereyim? Zaten anneyi her gördüklerinde travma yaşıyor evlatlarım."





