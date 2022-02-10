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Bergen filminin Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu'nun sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti! Meğer o da oyuncuymuş

10.02.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

52 yaşındaki başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Türk televizyonların efsane yapımlarından Behzat Ç. ile ününe ün kattı. Şimdilerde, başrolü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı Bergen dizisiyle sinemaya dönen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, güzelliğiyle dikkat çekti.

Bergen filminin Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu'nun sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti! Meğer o da oyuncuymuş

Behzat Ç., Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Kurtlar Vadisi Filistin ve Acı Kiraz gibi güçlü yapımlarda kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun gözlerden uzak bir yaşam süren kızı Derin Beşikçioğlu'na bakın!

1970 yılında Ankara'da dünyaya gelen Erdal Beşikçioğlu; ilk, orta ve liseyi İzmir'de okudu.

Bergen filminin Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu'nun sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

Hacettepe Üniversites Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan Beşikçioğlu, sayısız tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Bergen filminin Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu'nun sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

Halen Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Erdal Beşikçioğlu, bir dönem Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük yapmıştı.

Bergen filminin Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu'nun sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

Şimdilerde Bergen filmiyle sinemaya dönen Erdal Beşikçioğlu, özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde yaşamaya gayret ediyor.

Bergen filminin Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu'nun sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

Erdal Beşikçioğlu, 1991 yılında Elvin Beşikçioğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin, Derin ve Ömer adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi.

Bergen filminin Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu'nun sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

Gözlerden uzak bir yaşam süren Derin Beşikçioğlu, duru güzelliğiyle dikkat çekti.

Bergen filminin Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu'nun sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

21 yaşındaki Derin Beşikçioğlu, babasının izinden giderek sanata yöneldi.

Bergen filminin Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu'nun sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

Fransa'nın saygın okullarından Strazbourg Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Derin Beşikçioğlu, hayatını tiyatroya adadı.

Bergen filminin Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu'nun sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

İşte Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu...

Bergen filminin Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu'nun sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

Bergen filminin Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu'nun sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti


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