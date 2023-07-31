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  4. Berk Atan ile ayrılıp yeni aşka yelken açmıştı! Selin Yağcıoğlu aşk pozuna gelen küfürlere isyan etti

Berk Atan ile ayrılıp yeni aşka yelken açmıştı! Selin Yağcıoğlu aşk pozuna gelen küfürlere isyan etti

31.07.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Berk Atan ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşk ile gündemden düşmeyen Selin Yağcıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya fenomeni, Allan Hakko ile birlikteliğini ilan eden fenomen aşk pozunu paylaşınca küfür yorumları yağdı. Selin Yağcıoğlu ise sosyal medyadan isyan etti.

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanığı Gökhan Balarısı, nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten kısa bir süre sonra kızı Su'yu kucağına alan Selin Yağcıoğlu, eşinden ise sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

Ardından oyuncu Berk Atan ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu ayrılıktan hemen sonra gönlünü iş insanı Allan Hakko'ya kaptırdı.

Ekran Alıntısı

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Yeni sevgilisiyle pozlarına küfür yağan fenomen çileden çıktı. Bunu yapanları savcılığa vereceğini söyleyen Selin Yağcıoğlu "Sizinle aynı havayı soluduğum için utanıyorum. Hemcinslerimin bu kadar kötü olmasını kabul edemiyorum. Nefret geldi artık yeter işinize bakın ya kim nasıl mutluysa bırakın çok mu zor" diyerek isyan etti.

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