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Berkay: O kişinin adam olma ihtimali yok

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

Arda Turan ile kavgasıyla gündem olan Berkay; Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ile ilgili net konuştu! Berkay 'Kadına yapılan her türlü şiddet bir şekilde cezasını bulur.' dedi

Berkay: O kişinin adam olma ihtimali yok

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, 25'inci yaşını Harbiye'de bulunan bir mekanda kutladı. Futbolcu Arda Turan ile yaşadığı kavga olayı sebebiyle davalık olan Berkay geceye yalnız katıldı.

Eşi Özlem Şahin ve kızı Arya'yı İzmir'e gönderdiğini söyleyen Berkay Şahin, muhabirlerin "Durumuz nasıl? Nasıl hissediyorsunuz?" sorularına, "Aslan gibiyim. İlk konserim biraz yordu ama kendimi iyi hissediyorum" cevabını verdi.

"O KİŞİNİN ADAM OLMA İHTİMALİ YOK"

Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'ya uyguladığı şiddete sitem eden Berkay, "Eğer o iddialar gerçekten doğruysa o kişinin adam olma ihtimali yok. Kadına yapılan her türlü şiddet bir şekilde cezasını bulur. Bir erkek bir kadının kafasına nasıl vurabilir arkadaşlar? Nasıl onu sürükleyebilir? Umarım cezasını çeker" dedi.

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berkay Arda-Berkay sıla berkay ahmet kural

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