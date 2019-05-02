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Berlin'de geçen yıl bebeklere en fazla Muhammed ismi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 18:12 | Son Güncelleme

Berlin'de geçen yıl bebeklere en fazla Muhammed ismi verildi

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen yıl doğanlara en çok Muhammed isminin konulduğu açıklandı.

Almanya için Dil Toplumu (Gfds) tarafından yapılan istatistiki araştırmaya göre, başkent Berlin'de 2018 yılında doğan 22 bin 177 erkek çocuktan 280'ine Muhammed ismi verildi. Kentte ikinci olarak 244 bebeğe Louis ve üçüncü olarak da 234 yenidoğana Emil adı konuldu.

"Muhammed", Bremen kentinde de en çok tercih edilen ikinci isim oldu.

İstatistik sonucuna göre, Almanya genelinde geçen yıl en fazla tercih edilen isim erkeklerde Paul kızlarda ise Marie oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya isim Muhammed

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