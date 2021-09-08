Berrak Tüzünataç'tan 'İbrahim Kutluay' açıklaması!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. "Hava çok soğudu, o yüzden hızlı hızlı evime gitmeye çalışıyorum." diyen Tüzünataç, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"ÖNEMLİ OLAN KARAKTERE HEYECANLANMAK"

Yeni bir film çektiklerini ve gelen projeleri de değerlendirdiğini dile getiren Berrak Tüzünataç, "Dijitalde ya da televizyonda olması önemli değil. Önemli olan karaktere heyecanlanmak... Nerede denk gelirse, orada yaparım." ifadelerini kullandı.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK!"

Adı eski basketbolcu İbrahim kutluay ile anılan ünlü oyuncu, konuyla ilgili de konuştu.

Tüzünataç, gazetecilerin 'İbrahim Kutluay' sorularına, "Adettendir diye soruyorsunuz, biliyorum. Ben de gerekli açıklamayı yaptım. Yok öyle bir şey." yanıtını vererek, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

