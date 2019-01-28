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Beş aylık hamile olan model kimseyi inandıramıyor! 'Hamile olduğuna emin misin?'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 28.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

Avustralyalı fitness modeli Hannah Polites, 'doğuma birkaç ay kaldı' açıklamasıyla 1 milyondan fazla takipçisini şaşkına çevirdi. Şaşkınlığa neden olan şey ise beş aylık hamile olan kadının mükemmel incelikte olması ve karnının hiç belli olmamasıydı.

Neredeyse hiç büyümemiş göbeğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Hamile olduğunu kimseye inandıramıyor

Fitness modelliği ve instagram'da yayınladığı videolarla fenomen olan Hannah Polites ikinci çocuğunu kucağına almak için sabırsızlandığını söyleyerek bir fotoğraf yayınladı.
Ancak genç kadın hamile olduğunu kimseye inandıramadı. Karnı hiç belli olmayan ve inanılmaz derecede zayıf olan kadın için sosyal medya kullanıcıları binlerce yorum yaptı.
İşte onlardan birkaçı: 'Buna inanmamızı beklemiyorsun herhalde? Sen beş aylık hamileysen ben kaç aylık hamileyim?' 'Ben de yemek yediğimde böyle gözüküyorum.' 'Hamile olduğuna emin misin?'
Güçlü karın kasları olanların hamileliklerinde daha küçük karınları olması normal karşılanıyor.
Hannah, "İnsanlar beni yorumlarıyla etkiliyor, ben de beni ve bebeğimin sağlıklı olduğunu bildiğim için sakin olmaya çalışıyorum" diye konuşuyor.
"İnsanlar bana hamileliğimin taklit olup olmadığını soruyor, bebeğin sağlıklı olduğundan emin misin diyor. Dazla yemek yemem gerektiğini ve çocuğumu açlıktan öleceğini söylüyorlar" diyen genç kadın, insanların yaşam tarzı hakkında hiçbir şey bilmeden yorum yapmalarından şikayetçi.
Hannah, ilk hamileliğini açıkladıktan sonra da binlerce erkek takipçisini kaybettiğini söyleyerek dikkat çekmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Hannah Polites hamilelik

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