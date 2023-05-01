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Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi!

01.05.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinde Siyah-Beyazlılar rakibini 3-1 ile mağlup ederken alınan bu sonucun ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, ligin 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray Siyah-Beyazlılar'ın ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Sonucu merakla beklenen ve zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Beşiktaş olurken, alınan bu sonucun ardından şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başlandı.

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FAVORİ DEĞİŞMEDİ

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70 puanda kalan lider Galatasaray'ın oranı Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybetmesi sonrası 1.18'den 1.25'e yükseldi.

FENERBAHÇE’NİN ORANI 2 OLDU

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Lig ikincisi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada kazanarak puan farkını azalttı, şampiyonluk oranı 4.00'dan 2.00'a düştü.

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BEŞİKTAŞ'A 4 ORAN VERİLDİ

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Ligde son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, Fenerbahçe'den sonra derbide Galatasaray'ı da mağlup ederek şampiyonluk yolunda zirveye bir adım daha yaklaştı. Beşiktaş'ın oranı 15.00 iken 4.00'a düştü.


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