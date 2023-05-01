Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, ligin 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray Siyah-Beyazlılar'ın ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Sonucu merakla beklenen ve zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Beşiktaş olurken, alınan bu sonucun ardından şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başlandı.

FAVORİ DEĞİŞMEDİ

70 puanda kalan lider Galatasaray'ın oranı Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybetmesi sonrası 1.18'den 1.25'e yükseldi.

FENERBAHÇE’NİN ORANI 2 OLDU

Lig ikincisi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada kazanarak puan farkını azalttı, şampiyonluk oranı 4.00'dan 2.00'a düştü.

BEŞİKTAŞ'A 4 ORAN VERİLDİ

Ligde son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, Fenerbahçe'den sonra derbide Galatasaray'ı da mağlup ederek şampiyonluk yolunda zirveye bir adım daha yaklaştı. Beşiktaş'ın oranı 15.00 iken 4.00'a düştü.



