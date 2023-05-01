Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, ligin 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray Siyah-Beyazlılar'ın ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Sonucu merakla beklenen ve zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Beşiktaş olurken, alınan bu sonucun ardından şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başlandı.
70 puanda kalan lider Galatasaray'ın oranı Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybetmesi sonrası 1.18'den 1.25'e yükseldi.
Lig ikincisi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada kazanarak puan farkını azalttı, şampiyonluk oranı 4.00'dan 2.00'a düştü.
Ligde son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, Fenerbahçe'den sonra derbide Galatasaray'ı da mağlup ederek şampiyonluk yolunda zirveye bir adım daha yaklaştı. Beşiktaş'ın oranı 15.00 iken 4.00'a düştü.