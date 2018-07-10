Beyaz'dan tekne selfiesi geldi

‘Beyaz Show’un yaptığı finalin ardından tatil için Bodrum Marina’da demirli teknesinde kalmayı tercih eden Beyaz, geride bıraktığımız günlerde magazin muhabirleri tarafından görüntülenmişti. Hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Beyazıt Öztürk’ün tatil tercihinin de aynı olması normal karşılanırken keyifsiz hali dikkat çekmişti.

TEKNEDEN SELFIE

Beyazıt, sık sık denize açıldığı yelkenli teknesinde çekilmiş fotoğraflarını beğenmemiş olacak ki sosyal medya hesabından bir selfie paylaşımında bulundu. Teknesinde çektiği bir selfieyi sevenleriyle paylaşan Beyazıt’ın bu karesi 100 binin üzerinde beğeni aldı.



