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Temizlik deyince akla hemen onun adı geliyor! İşte beyaz sabunun temizlikte kullanımı

08.11.2021 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz sabun denince akla hijyen ve temizlik geliyor. Kullandığımız sıvı sabunların aksine beyaz sabun bize daha çok temizlik hissiyatı veriyor. Peki beyaz sabunu temizlikte de kullanabiliyoruz desek? Evet, doğru! Artık her yerde kullanılabildiğimiz beyaz sabun, temizlikte de sıkça tercih edilmeye başlandı. İşte beyaz sabunun temizlikte kullanımı...

Temizlik deyince akla hemen onun adı geliyor! İşte beyaz sabunun temizlikte kullanımı

Beyaz sabun geçmişten beri büyüklerimizin özellikle tercih ettiği, "Onsuz yapamam" dediği sabun türü. Hijyen açısından en çok tercih edilen ve kullanılan ürün de o. Sadece ellerimizi ve yüzümüzü yıkamak için kullansak da aslında işlevi bundan çok daha büyük. Şimdilerde beyaz sabun ev temizliğinde bile kullanılıyor. Nasıl mı? İşte beyaz sabunun temizlikte kullanımı...

CAM TEMİZLİĞİ

İster parmak izi isterse is lekesi olsun, artık bu tür lekelere beyaz sabunla elveda diyoruz! Yanlış duymadınız. 1 litre suya biraz beyaz sabun karıştırıp bu su ile camlarınızı silerseniz tertemiz olduğuna gözlerinizle şahit olacaksınız.

BULAŞIK YIKAMAK

Bulaşıklarımızı yıkadığımız bulaşık temizleyicilerine içeriklerinden dolayı pek fazla güvenemiyoruz. Hijyenik olarak önem verdiğimiz bulaşıklarımızı beyaz sabunla yıkamak son derece steril ve çok daha sağlıklı. Ayrıca beyaz sabun temizlenen eşyalara parlaklık da veriyor! E daha ne olsun...

TIRAŞ SABUNU

Evde 1 kalıp beyaz sabununuz varsa artık tıraş köpüğü kullanmak zorunda değilsiniz. Hem atıksız hem de sürdürülebilir bir temizlik anlayışını benimsemeye buradan başlayabilirsiniz. Köpürttüğünüz beyaz sabunu yüzünüze uygulayıp, daha sonra jilet yardımıyla normal tıraş köpüğünü alır gibi yüzünüzü temizleyebilirsiniz.

MAKYAJ FIRÇASI TEMİZLİĞİ

Makyaj fırçalarını temizlemek için temizleme sularına para vermenize gerek yok. Tek ihtiyacınız olan beyaz sabun! Fırçalarınızı köpürtülmüş beyaz sabuna sürerek gönül rahatlığı ile temizleyebilirsiniz.

YÜZEY TEMİZLİĞİ

Bütün yüzeylerinizi ve çıkmayan lekelerinizi beyaz sabun ile ovar veya peeling işlemi yaparsanız, tertemiz ve lekesiz bir yüzeye sahip olacaksınız. Böylece inatçı lekelerden kurtulacaksınız.

YERLERİ PARTLATMAK

Beyaz sabunun parlatıcı özelliği olduğu için sabunlu su ile zemininizi silerseniz, eskisinden daha parlak olduğunu göreceksiniz.

AYAK BANYOSU

Ayaklarınızı rahatlatmak için ayak banyosu yapmak isterseniz, mutlaka beyaz sabun size eşlik etmeli. Sıcak suyun içine beyaz sabun ekleyip 20 dakika boyunca ayaklarınızı bu suda bekletin. Hem ayaklarınız son derece rahatlamış hem de pedikürden çıkmış gibi olacak.

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