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Beykoz’da TFF binasına saldırıda fezleke tamamlandı

20.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz’da Türkiye Futbol Federasyonu Binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Beykoz’da TFF binasına saldırıda fezleke tamamlandı

Beykoz’da Türkiye Futbol Federasyonu Binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Fezlekede, 2 şüphelinin “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 19 müştekiye yönelik eyleminden dolayı toplamda 171’er yıldan 285’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

TFF’nin Beykoz’daki binasına 1 Eylül günü silahlı saldırı meydana gelmiş ve saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Polis ekipleri olayda silah kullanan Cüneyd U. ve arkadaşını gözaltına almıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke tamamlandı. 19 müşteki ve 2 şüphelinin yer aldığı fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

12 boş kovan bulundu
Hazırlanan fezlekede, müştekilerin olay günü iki katlı TFF yönetim binasının birinci katındaki salonda toplantı halinde bulundukları esnada, Riva Deresi Çayağzı mevkiinde "Yüzen Ev" diye tabir edilen ahşap kulübeden şüpheliler tarafından toplantı salonuna doğru silahla ateş edildiği, mermilerden birinin müştekilerin bulunduğu toplantı salonunun, diğerinin de üst kattaki başkanlık makam odasının çift camını delip içeriye girerek duvara isabet ettiği, diğer merminin ise toplantı salonunun üstündeki alüminyum saca denk geldiği anlatıldı. TFF binasına yaklaşık 150 metre mesafede yer alan olay yerinde aynı tabancadan atılmış 12 boş kovan bulunduğunun kaydedildiği fezlekede, müştekilerin ifadelerine yer verildi.

“Olaydan şans eseri kurtuldum”
TFF yöneticilerinden olan eski futbolcu Hamit Altıntop beyanında, merminin oturduğu koltuğun hemen arkasındaki camdan içeriye girdiğini, mermi sesini kulağının hemen dibinde duyduğunu, olaydan şans eseri kurtulduğunu düşündüğünü söyledi. Şüphelilerden Cüneyd U., ev arkadaşı olan diğer şüpheliyle olayın yaşandığı yere alkol almaya gittiklerini, alkolün etkisiyle yanında bulundurduğu tabancayla rastgele ateş ettiğini ve herhangi bir kastı olmadığını beyan etti. Olayda kesinlikle silah kullanmadığını söyleyen şüpheli O.G. ise, kendisi oradan ayrıldıktan sonra Cüneyd U.’nun ateş etmiş olabileceğini söyledi.

“Bilerek ve isteyerek ateş ettiler”
Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğinin kaydedildiği fezlekede, tesisin büyük bir alan olmasına rağmen isabet eden 3 merminin birbirine yakın olduğu belirtilerek hedef alınan bina içerisinde bulunan müştekilerin isabet almasının mutlak ve kaçınılmaz olduğu kaydedildi. Şüphelilerin bu durumu öngörmesine rağmen ateş ederek eylemin sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği ancak mermilerin müştekilere isabet etmemesi nedeniyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı vurgulandı.

Rekor hapis talebi
Fezlekede, tutuklu şüpheli Cüneyd U. ve tutuksuz şüpheli Oğuzhan G.’nin “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 19 müştekiye yönelik ayrı ayrı olmak üzere toplamda 171’er yıldan 285’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

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