Levye ile aynasını kırdı, taksicinin satırla parmağını kopardı! Trafikte dehşet anları...

Ankara'nın Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi’nde gece bir ticari taksi müşterisini beklemek için yol kenarına yaklaştığı sırada bir otomobil taksinin aynasına çarptı. Ticari taksi şoförü, tepki göstermek maksadıyla kornaya bastı.

SATIRLA TAKSİCİYE SALDIRDI

Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek, elindeki satırla taksi şoförüne saldırdı. Saldırgan satır darbeleri ile taksicinin başparmağını kopartırken, farklı yerlerinden de yaraladı. Yaralanan taksi sürücüsü, Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ticari taksinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, taksi şoförünün gözü dönmüş saldırganı defalarca kez uyardığı ve kaçmaya çalıştığı görüldü.

LEVYE İLE AYNASINI KIRDI

İstanbul’da ise trafikte bir sürücü ile zıtlaşan şahıs, levye demiri ile aracın aynısını kırdı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





