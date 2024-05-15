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  4. Levye ile aynasını kırdı, taksicinin satırla parmağını kopardı! Trafikte dehşet anları...

Levye ile aynasını kırdı, taksicinin satırla parmağını kopardı! Trafikte dehşet anları...

15.05.2024 11:21
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Trafikteki kavga görüntülerine yenileri eklendi. İstanbul ve Ankara'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. İstanbul trafiğinde iki sürücünün tartışmasında hareket halindeyken yapılan levyeli saldırı dikkat çekerken; Ankara'da ise taksiciye satırlı saldırı düzenlendi. Saldırıda taksicinin parmağı koptu.

Levye ile aynasını kırdı, taksicinin satırla parmağını kopardı! Trafikte dehşet anları...

Ankara'nın Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi’nde gece bir ticari taksi müşterisini beklemek için yol kenarına yaklaştığı sırada bir otomobil taksinin aynasına çarptı. Ticari taksi şoförü, tepki göstermek maksadıyla kornaya bastı.

GDH

SATIRLA TAKSİCİYE SALDIRDI

Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek, elindeki satırla taksi şoförüne saldırdı. Saldırgan satır darbeleri ile taksicinin başparmağını kopartırken, farklı yerlerinden de yaraladı. Yaralanan taksi sürücüsü, Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

HJJ

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ticari taksinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, taksi şoförünün gözü dönmüş saldırganı defalarca kez uyardığı ve kaçmaya çalıştığı görüldü.

LEVYE İLE AYNASINI KIRDI

İstanbul’da ise trafikte bir sürücü ile zıtlaşan şahıs, levye demiri ile aracın aynısını kırdı.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kavga satır taksi
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