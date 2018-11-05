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Beykoz'da villaya uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 22:52 | Son Güncelleme

Operasyonda, 100 kilogram Hint keneviri, 80 kilogram uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı - Villanın üç odasında Hint keneviri yetiştirmek için özel teknolojiyle sistem kurulduğu dikkati çekti

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da bir villaya düzenlenen operasyonda, 100 kilogram Hint keneviri, 80 kilogram uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine yapılan teknik takip sonucu Akbaba Mahallesi'ndeki iki katlı villaya operasyon düzenledi.

Pencere kepenkleri kapalı olduğu görülen villada yapılan aramada, 3 ayrı odada özel teknolojiyle kurulan sistemle yetiştirilen 100 kilogram Hint keneviri, uyuşturucu yapımında kullanılan 80 kilogram kimyasal madde ile kenevir üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Arama sırasında, yatak odasındaki bir çamaşır askısında kurutmak için asılmış Hint kenevirleri bulundu.

Operasyonda, 1 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin incelemesinin ardından villa mühürlendi.

Bu arada, villanın yaklaşık 2 hafta önce kiralandığı, kişilerin lüks araçlarla villaya girip çıktığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz uyuşturucu operasyonu

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