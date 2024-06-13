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  4. Malatya'da 58 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Malatya'da 58 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

13.06.2024 22:13
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Malatya'da, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 58 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Malatya'da 58 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Yeşilyurt ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçilerden bazıları halsizlik ve mide bulantısı şikayetiyle Battalgazi Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

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Yedikleri yemekten etkilendikleri belirlenen 58 işçiden 55'i ayakta tedavi olurken 3 işçinin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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zehirlenme Malatya
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