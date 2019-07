Beyond Two Souls PC için raflardaki yerini aldı

Şunu rahatlıkla ifade etmek mümkün. Sony’nin kütüphanesinde hayli sağlam oyunlar yer alıyor. Bu oyunlardan bazılarını PC oyuncuları da deneyimlemek istiyorlar. Fakat bu pek de kolay değil.

Geçtiğimiz gün eşine az rastlanan bir olayla karşı karşıya kaldık. Çok uzun bir süre sonra, ilk defa PlayStation’a özel olarak çıkmış bir oyun PC için de yayınlandı.

Evet, çıktığı dönemde hayli ses getiren Beyond Two Souls sonunda PC için raflardaki yerini aldı. Ellen Page ve Willem Dafoe gibi sinema dünyasının önemli isimlerini bünyesinde barındıran oyun an itibariyle Epic Games Store’dan satın alınabilir.

Dilerseniz aşağıdan Beyond Two Souls PC sistem gereksinimlerine de göz atabilirsiniz.

Beyond Two Souls PC sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri (64 bit)

İşlemci: i5-4430 @ 3.0 GHz veya eş değeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 2 GB veya AMD Radeon HD 7870 2 GB

DirectX: 11

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri (64 bit)

İşlemci: i5-6600K @ 3.5 GHz veya eş değeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4 GB veya AMD Radeon R9 390 4 GB

DirectX: 11

