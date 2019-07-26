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Beyond Two Souls PC için raflardaki yerini aldı

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TEKNOLOJİ  | 26.07.2019 08:31 | Son Güncelleme

Genel olarak PlayStation’a özel olarak yayınlanan oyunları PC’de görmeye pek alışkın değiliz. Keza Sony’nin bu konuda katı kuralları mevcut. Belki çeşitli emülatörler yardımıyla bazı PlayStation oyunlarını PC’de oynamak mümkün olabiliyor. Fakat bu oyunların sayısı da hayli kısıtlı.

Beyond Two Souls PC için raflardaki yerini aldı

Şunu rahatlıkla ifade etmek mümkün. Sony’nin kütüphanesinde hayli sağlam oyunlar yer alıyor. Bu oyunlardan bazılarını PC oyuncuları da deneyimlemek istiyorlar. Fakat bu pek de kolay değil.

Geçtiğimiz gün eşine az rastlanan bir olayla karşı karşıya  kaldık. Çok uzun bir süre sonra, ilk defa PlayStation’a özel olarak çıkmış bir oyun PC için de yayınlandı.

Evet, çıktığı dönemde hayli ses getiren Beyond Two Souls sonunda PC için raflardaki yerini aldı. Ellen Page ve Willem Dafoe gibi sinema dünyasının önemli isimlerini bünyesinde barındıran oyun an itibariyle Epic Games Store’dan satın alınabilir.
Dilerseniz aşağıdan Beyond Two Souls PC sistem gereksinimlerine de göz atabilirsiniz.

Beyond Two Souls PC sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri (64 bit)

İşlemci: i5-4430 @ 3.0 GHz veya eş değeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 2 GB veya AMD Radeon HD 7870 2 GB

DirectX: 11

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri (64 bit)

İşlemci: i5-6600K @ 3.5 GHz veya eş değeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4 GB veya AMD Radeon R9 390 4 GB

DirectX: 11

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Anahtar Kelimeler:
Beyond: Two Souls pc

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