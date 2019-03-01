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Beyşehir'de leylekler, 24 saat izlenebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde mart ayında gelip, ağustos ayında göç eden leylekler, doğaseverler tarafından 24 saat kamerayla izlenebilecek.  Beyşehir'deki Leylekler Vadisi ve Leyler Tepesi’nde bahar ve yaz aylarında gelip, kış aylarında göç eden leyleklerin daha iyi ortamlarda yaşam sürmesi için 'Beyşehir Gölü-Leylekler Vadisi Eko Turizm Altyapısının Oluşturulması' projesi hayata geçti.

Beyşehir'de leylekler, 24 saat izlenebilecek

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde mart ayında gelip, ağustos ayında göç eden leylekler, doğaseverler tarafından 24 saat kamerayla izlenebilecek.
Beyşehir'deki Leylekler Vadisi ve Leyler Tepesi’nde bahar ve yaz aylarında gelip, kış aylarında göç eden leyleklerin daha iyi ortamlarda yaşam sürmesi için 'Beyşehir Gölü-Leylekler Vadisi Eko Turizm Altyapısının Oluşturulması' projesi hayata geçti. Proje kapsamında Yeşildağ'daki Leylekler Vadisi’nde iyileştirme çalışmaları yapıldı. Aynı çalışmaların Adaköy'deki Leylekler Tepesi’nde yapılması planlanıyor. Bunun için bölgede inceleme ve toplantı yapıldı.
Toplantıya katılan proje sorumlularından Doğal Denge Derneği Koordinatörü Sezen Gökdal, şunları söyledi: "2016 -2017 yılında Birleşmiş Milletler’in hibesiyle bir proje başlatmıştık. Bu proje özellikle Beyşehir Gölü'nün korunması, geliştirilmesi ve tanıtılmasıyla ilgiliydi. Bununla birlikte öncelikle Yeşildağ Mahallesi'ndeki Leylekler Vadisi’nde bulunan leyleklerin korunması, sorunlarının çözülmesi ve o alanın tanıtılmasına yöneldik. Bunun üzerine 2018’in Kasım ayında yeniden Beyşehir’e odaklanarak burada gördüğümüz eksikleri ele alarak yeni bir proje oluşturduk. Bu sefer Adaköy Mahallesi'ndeki Leylekler Tepesi’nde, yine leyleklerle ilgili sorunların çözümü için acil önlemlerin alınması için proje geliştirdik.''
'KAMERA SİSTEMİ İLE LEYLEKLER İZLENEBİLECEK'
Yaptıkları incelemede leyleklerin elektrik hatlarındaki tellere takılıp yaralandığı veya öldüğünü belirten Gökdal, ''Leyleklerin elektrik tellerine takılarak ölmesi söz konusu. İlk olarak gerekli kuruluşlarla görüşme sağlayıp tellerin biran önce izolasyon yapılması gerekiyor. Buraya da bir gözlem kulesi yapacağız. Leylekler vadisinde olduğu gibi hem fotoğrafçılara hem de kuş gözlemcilerine bir ortam sağlanmış olacak. Aynı zamanda bir kamera sistemi kurularak leyleklerin tüm dünyadan üremeleri, yavrulamaları ve yaşamları bu kamera vasıtası ile Beyşehir Belediyesi'nin web sayfasından izlenebilecek."
YÖRENİN MİSAFİRLERİ BEKLENİYOR
Beyşehir Adaköy Mahalle Muhtarı Ahmet Şanal de, mahalle sakinlerinin leyleklerin gelmesini dört gözle beklediğini ve leyleklerin bu yörenin sembolü olduğunu belirtti. Şanal, ''Leyleklerin mart aylarında gelmesi ve ağustos ayında göçmesi bu yörenin sembolüdür. Biz geleceklerini dört gözle bekleriz. Adaköy Mahallesi, leylekleri bir misafir niteliğinde kabul eder. Bahçede ekim ve nadas zamanı leylekler insanların yanına gelir ve kaçmazlar, bizler de rahatsız etmeyiz'' diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

Beyşehir'de leylekler, 24 saat izlenebilecekBeyşehir'de leylekler, 24 saat izlenebilecekBeyşehir'de leylekler, 24 saat izlenebilecekBeyşehir'de leylekler, 24 saat izlenebilecek

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