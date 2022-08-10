Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı

2007-2010 yıllar arasında Türkiye'de oldukça popüler olan Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Asena Keskinci, dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor. Her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan Keskinci, muhteşem fiziğiyle dikkat çekiyor.
2007 yılında yayınlanmaya başlayan Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle adını Türkiye'ye duyuran Asena Keskinci, şimdiler genç kız oldu.
Instagram hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşan güzel oyuncunun son halini görenler inanamıyor.
Şimdilerde Ah Nerede dizisinde Burçak karakterine hayat veren Asena Keskinci, pozlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.
İşte güzel oyuncunun son pozları;
Okuyucu Yorumları 0 yorum