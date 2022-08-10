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Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı

10.08.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterine hayat veren güzel oyuncu Asena Keskinci, iddialı pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. 2007-2010 yılları arasında Bez Bebek'te oynayan ve daha çocuk olan Asena Keskinci, artık kocaman bir genç kız oldu. İşte güzel oyuncunun nefes kesen pozları.

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı

2007-2010 yıllar arasında Türkiye'de oldukça popüler olan Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Asena Keskinci, dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor. Her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan Keskinci, muhteşem fiziğiyle dikkat çekiyor.

bez bebek yağmur

2007 yılında yayınlanmaya başlayan Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle adını Türkiye'ye duyuran Asena Keskinci, şimdiler genç kız oldu.

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Instagram hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşan güzel oyuncunun son halini görenler inanamıyor.

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Şimdilerde Ah Nerede dizisinde Burçak karakterine hayat veren Asena Keskinci, pozlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

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İşte güzel oyuncunun son pozları;

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Instagram Reyhan Asena Keskinci asena keskinci dekolte
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