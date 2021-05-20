Bez çanta nasıl yapılır?

Markette, manavda veya gündelik zamanınızda kullanabileceğiniz bez çantaları yapmak çok kolay. Hem de eski tişötlerinizi bu iş için kullanabilirsiniz. Sadece 2 malzeme ile kendi bez çantanızı kendiniz tasarlayın.

MALZEMELER

Kolsuz bir tişört

Makas

YAPILIŞI

Tişörtünüzü ön kısmı üste, yaka kısmı sağ tarafa denk gelecek şekilde ikiye katlayın.

Yaka kısmının 2 parmak altından 4 cm kalınlığında oval bir parça kesin.

Kol kısmının 2 parmak altından 4 cm kalınlığında oval bir parça kesin.

Tişörtün altından 4 cm kalınlığında düz bir şerit kesin.

Tişörtü ters çevirin, iç kısmı üste gelecek şekilde zemine serin.

Alt kısmını büzüştürün ve kestiğiniz düz parçayı pay bırakarak sıkıca bağlayın.

Tişörtü düz çevirin, çantanız hazır.

Dilerseniz çantanızı tek renk bir tişörtten yapıp üzerine kumaş kalemi ile mottolar yazabilirsiniz.



