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Bez çanta nasıl yapılır?

Elif Yaman Elif Yaman
20.05.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Plastik ürünler maalesef doğada kaybolmayan ve geleceğimizi tehdit eden ürünlerdir. Son yıllarda ülkemizde plastik poşet kullanım oranı azaldı, insanlar bu konuda bilinçlenerek geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen ürünleri kullanmaya başladı. Siz de bu yararlı akıma uyup daha temiz bir dünya için başkalarına örnek olabilirsiniz. Hem de kullanacağınız çantayı kendiniz yapabilirsiniz.

Markette, manavda veya gündelik zamanınızda kullanabileceğiniz bez çantaları yapmak çok kolay. Hem de eski tişötlerinizi bu iş için kullanabilirsiniz. Sadece 2 malzeme ile kendi bez çantanızı kendiniz tasarlayın.

MALZEMELER

  • Kolsuz bir tişört
  • Makas

YAPILIŞI

  • Tişörtünüzü ön kısmı üste, yaka kısmı sağ tarafa denk gelecek şekilde ikiye katlayın.
  • Yaka kısmının 2 parmak altından 4 cm kalınlığında oval bir parça kesin.
  • Kol kısmının 2 parmak altından 4 cm kalınlığında oval bir parça kesin.
  • Tişörtün altından 4 cm kalınlığında düz bir şerit kesin.
  • Tişörtü ters çevirin, iç kısmı üste gelecek şekilde zemine serin.
  • Alt kısmını büzüştürün ve kestiğiniz düz parçayı pay bırakarak sıkıca bağlayın.
  • Tişörtü düz çevirin, çantanız hazır.

Dilerseniz çantanızı tek renk bir tişörtten yapıp üzerine kumaş kalemi ile mottolar yazabilirsiniz.

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