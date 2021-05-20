Bez çanta nasıl yapılır?

Markette, manavda veya gündelik zamanınızda kullanabileceğiniz bez çantaları yapmak çok kolay. Hem de eski tişötlerinizi bu iş için kullanabilirsiniz. Sadece 2 malzeme ile kendi bez çantanızı kendiniz tasarlayın.
MALZEMELER
YAPILIŞI
- Tişörtünüzü ön kısmı üste, yaka kısmı sağ tarafa denk gelecek şekilde ikiye katlayın.
- Yaka kısmının 2 parmak altından 4 cm kalınlığında oval bir parça kesin.
- Kol kısmının 2 parmak altından 4 cm kalınlığında oval bir parça kesin.
- Tişörtün altından 4 cm kalınlığında düz bir şerit kesin.
- Tişörtü ters çevirin, iç kısmı üste gelecek şekilde zemine serin.
- Alt kısmını büzüştürün ve kestiğiniz düz parçayı pay bırakarak sıkıca bağlayın.
- Tişörtü düz çevirin, çantanız hazır.
Dilerseniz çantanızı tek renk bir tişörtten yapıp üzerine kumaş kalemi ile mottolar yazabilirsiniz.
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