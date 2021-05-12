Online alışveriş yaparken mükemmel uyum nasıl sağlanır?

İnternetten alışveriş yapmak her geçen gün daha da yaygın hale geliyor ancak online alışverişin sürprizlerle dolu olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Bugün kuşkusuz hatırı sayılır sayıda pek çok kişi çevrimiçi alışveriş konusunda üzücü bir deneyim yaşamıştır.
İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kendi stilinize ve bedeninize uygun olabilecek parçaları tercih edin. İlk adımda bel ve göğüs ölçülerine ihtiyaç duyulan modellere yönebilirsiniz. Özellikle üst bedende ceket modellerinin ölçüleri değişebildiği için kötü bir sürprizle karşılaşma ihtimali yüksektir.
İç dikiş ölçüsünü bilmek özellikle internet üzerinden alınan pantolon modelleri için önemlidir. Bu ölçüm sayesinde bacakların kasıklardan pantolon paçasının açıklığının sonuna kadar uzunluğunu bilebilirsiniz. Bu ölçüm sırasında düz durduğunuzdan ve ayakların kalça genişliğinde açık olduğundan emin olun.
Her vücut tipinin bel yüksekliği farklıdır. Bu yüzden bir tarafa eğilmeli ve belinizin doğal kıvrımını bulabilirsiniz. Doğal bel ölçüsünü bulabilmek için mezurayı ne gevşek ne de çok sıkı bir şekilde tutmamaya dikkat edin.
Koltuk altından tam çevresini kapsayacak şekilde ölçüm yapın. Mezurayı sıkı ya da gevşek bırakmayın. Sıkı bir ölçüm dar gelecek bir giysiyi ifade eder.
Tam beden ölçülerine uygun modellere sahip kıyafetler her zaman kullanıcılar için çekici olur. Sizin için en uygun olan marka, stil veya kesim bulduğunuzda onu bir köşeye kaydetmeniz etkili olur. Belirli bir markanın kesimini ve uyumunu öğrendikten sonra kötü sürprizlerle karşılama ihtimalinden kurtulabilirsiniz.
Bir markanın bedeniyle diğerlerinin arasında büyük farklar olabilir. Bu nedenle herhangi bir ürünü satın almadan önce markanın beden çizelgesini kontrol etmek önemlidir.
Mağazanın kendi boyutlandırma tablosu olsa bile, yine de yanıltıcı olduklarını görebilirsiniz. Can sıkıcı boyut hatalarını önlemek için her zaman boyutlandırma sorunları için incelemeleri kontrol edin.
Kendi ölçülerinizi alırken uygun iç çamaşırlarını giymek önemli bir detaydır. Kot pantolon veya destekli sütyenle yapılan ölçümler yanıltıcı sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, en doğru ölçümleri almak için minimum malzeme giymelisiniz.
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