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Online alışveriş yaparken mükemmel uyum nasıl sağlanır?

Seray Üstün Seray Üstün
12.05.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedeninizi tam olarak bilseniz dahi internet siparişlerinde kimi zaman sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni ise her markanın S, M ve L boyutları için farklı ölçümlerinin kullanılabilmesidir. İnternet alışverişlerinde iadeyle uğraşmaktan çok sıkıldıysanız bu alışveriş tüyoları hayatınızı kurtaracak.

Online alışveriş yaparken mükemmel uyum nasıl sağlanır?

İnternetten alışveriş yapmak her geçen gün daha da yaygın hale geliyor ancak online alışverişin sürprizlerle dolu olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Bugün kuşkusuz hatırı sayılır sayıda pek çok kişi çevrimiçi alışveriş konusunda üzücü bir deneyim yaşamıştır.

TARZINIZA VE SİLÜETİNE GÖRE KIYAFET SATIN ALIN

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kendi stilinize ve bedeninize uygun olabilecek parçaları tercih edin. İlk adımda bel ve göğüs ölçülerine ihtiyaç duyulan modellere yönebilirsiniz. Özellikle üst bedende ceket modellerinin ölçüleri değişebildiği için kötü bir sürprizle karşılaşma ihtimali yüksektir.

İÇ DİKİŞ ÖLÇÜSÜNÜ BULUN

İç dikiş ölçüsünü bilmek özellikle internet üzerinden alınan pantolon modelleri için önemlidir. Bu ölçüm sayesinde bacakların kasıklardan pantolon paçasının açıklığının sonuna kadar uzunluğunu bilebilirsiniz. Bu ölçüm sırasında düz durduğunuzdan ve ayakların kalça genişliğinde açık olduğundan emin olun.

DOĞAL BEL ÖLÇÜNÜZÜ NOT EDİN

Her vücut tipinin bel yüksekliği farklıdır. Bu yüzden bir tarafa eğilmeli ve belinizin doğal kıvrımını bulabilirsiniz. Doğal bel ölçüsünü bulabilmek için mezurayı ne gevşek ne de çok sıkı bir şekilde tutmamaya dikkat edin.

GÖĞÜS ÖLÇÜNÜZÜ BİLİN

Koltuk altından tam çevresini kapsayacak şekilde ölçüm yapın. Mezurayı sıkı ya da gevşek bırakmayın. Sıkı bir ölçüm dar gelecek bir giysiyi ifade eder.

DAHA ÖNCE SATIN ALINAN MARKA VE TASARIMCILARI KAYDEDİN

Tam beden ölçülerine uygun modellere sahip kıyafetler her zaman kullanıcılar için çekici olur. Sizin için en uygun olan marka, stil veya kesim bulduğunuzda onu bir köşeye kaydetmeniz etkili olur. Belirli bir markanın kesimini ve uyumunu öğrendikten sonra kötü sürprizlerle karşılama ihtimalinden kurtulabilirsiniz.

MARKANIN BEDEN ÇİZELGESİNİ KONTROL EDİN

Bir markanın bedeniyle diğerlerinin arasında büyük farklar olabilir. Bu nedenle herhangi bir ürünü satın almadan önce markanın beden çizelgesini kontrol etmek önemlidir.

MÜŞTERİ YORUMLARINI OKUYUN

Mağazanın kendi boyutlandırma tablosu olsa bile, yine de yanıltıcı olduklarını görebilirsiniz. Can sıkıcı boyut hatalarını önlemek için her zaman boyutlandırma sorunları için incelemeleri kontrol edin.

DOLGUSUZ GİYSİLER İÇİNDE ÖLÇÜM YAPIN

Kendi ölçülerinizi alırken uygun iç çamaşırlarını giymek önemli bir detaydır. Kot pantolon veya destekli sütyenle yapılan ölçümler yanıltıcı sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, en doğru ölçümleri almak için minimum malzeme giymelisiniz.

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