Online alışveriş yaparken mükemmel uyum nasıl sağlanır?

İnternetten alışveriş yapmak her geçen gün daha da yaygın hale geliyor ancak online alışverişin sürprizlerle dolu olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Bugün kuşkusuz hatırı sayılır sayıda pek çok kişi çevrimiçi alışveriş konusunda üzücü bir deneyim yaşamıştır.

TARZINIZA VE SİLÜETİNE GÖRE KIYAFET SATIN ALIN

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kendi stilinize ve bedeninize uygun olabilecek parçaları tercih edin. İlk adımda bel ve göğüs ölçülerine ihtiyaç duyulan modellere yönebilirsiniz. Özellikle üst bedende ceket modellerinin ölçüleri değişebildiği için kötü bir sürprizle karşılaşma ihtimali yüksektir.

İÇ DİKİŞ ÖLÇÜSÜNÜ BULUN

İç dikiş ölçüsünü bilmek özellikle internet üzerinden alınan pantolon modelleri için önemlidir. Bu ölçüm sayesinde bacakların kasıklardan pantolon paçasının açıklığının sonuna kadar uzunluğunu bilebilirsiniz. Bu ölçüm sırasında düz durduğunuzdan ve ayakların kalça genişliğinde açık olduğundan emin olun.

DOĞAL BEL ÖLÇÜNÜZÜ NOT EDİN

Her vücut tipinin bel yüksekliği farklıdır. Bu yüzden bir tarafa eğilmeli ve belinizin doğal kıvrımını bulabilirsiniz. Doğal bel ölçüsünü bulabilmek için mezurayı ne gevşek ne de çok sıkı bir şekilde tutmamaya dikkat edin.