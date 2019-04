BGC ödülleri sahiplerini buldu

"Gazetecilik yasası teknolojik gelişmeler de göz ödüne alınarak günümüz koşullarına uygun çıkartılmalıdır"

"Gazetecilik mesleği ne yazık ki, eğitimine ve birikimine bakılmaksızın herkesin kuralsızca yapabildiği bir meslek konumundadır" diyen Kolaylı, şunları kaydetti:

“Bu sorunun çözümü için beklentimiz, dünyadaki uygulamalar ve ülkemizdeki diğer meslek odalarının yasaları örnek alınarak, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen “Gazetecilik Yasası’nın” teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun olarak çıkarılmasıdır. Böyle bir yasal düzenleme yapılmadan, gerçek anlamda habercilikten ve etik gazetecilikten söz edebilmemiz ne yazık ki mümkün değil. Eline her fotoğraf makinesi alanın, her internet sayfası oluşturanın “haberciyim” diye boy göstermesini mutlaka yasal zeminde önlemeliyiz. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve internet ağının hemen hemen her noktaya ulaşması ile birlikte, internet haberciliği büyük bir gelişim göstermiştir. Sektörde istihdam sağlayan ve gazete ile televizyonlarla eşdeğer habercilik yapan kurumsal internet haber sitelerinin yanında, internet deyimiyle “kopyala yapıştır” kolaycılığından öteye gitmeyen haber siteleri yer almaktadır. Yasal boşluktan kaynaklanan sorunlar, her geçen gün daha da artmaktadır. İnternet medyasının gerek yayıncılık, gerekse Basın İlan Kurumu yardımları konusunda düzenlemeye ihtiyacı vardır. İstihdam sağlayan, gerçek anlamda habercilik yapan ve kurumsallaşan internet haber siteleri, Basın İlan Kurumu’ndan ek kaynak bulunarak desteklenmelidir. Bu kurumlarda habercilik yapan meslektaşlarımız da yeni düzenleme yapılarak gazeteci sayılmalıdır. Değerli meslektaşlarımın çok iyi bildiği gibi; 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun halen yürürlüktedir. Basın işkolunda “gazeteci” olarak çalışan kişiler ve işverenleri arasındaki ilişkiler ve çalışma koşulları bu kanunla düzenlenmiştir.

Bu yasanın günümüz koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi sadece biz gazetecilerin değil, toplumumuzun bir ihtiyacıdır. Bu nedenle söz konusu kanunun yeniden ele alınarak, elektronik medyayı da kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Sorunlarımızı özetleyecek olursak; ülkemiz, basın/medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki düzenleme zorunluluğundan basını ilgilendiren kurumların yeniden yapılanmasına kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulanmaya konulmalıdır. Bu yenilenme ihtiyacı gün geçtikçe kaçınılmaz hale gelmektedir."

Ödül töreni hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.