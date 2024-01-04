Bianca Censori eski haliyle gündemde! Kocası çıplak pozlarını paylaşmıştı

Reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın eski kocası Kanye West, eşiyle birlikte ilginç giyim tarzları ve davranışlarıyla sık sık gündeme gelmişti. Ünlü isim, son olarak Censori'nin müstehcen pozlarını Instagram hesabından paylaşmasıyla adından söz ettirdi.

İlginç giyim tarzlarıyla ve halka açık yerlerdeki uygunsuz görüntüleriyle çok konuşulan ikiliden Kanye West eşinin çıplak pozlarını paylaşınca tepki çekti.

Bianca Censori, bir yıl önce rapçi Kanye West ile evlendiğinden bu yana büyük bir dönüşüm geçirdi.

Melbourne'de az tanınan bir mimar olduğu günlerden çok farklı olan 28 yaşındaki Bianca, 46 yaşındaki Kanye'nin Instagram'da neredeyse hiç kıyafet giymeden poz verdiği üç müstehcen fotoğrafını paylaşmasının ardından son haliyle gündeme geldi.



Saçları kısalan, tarzı tamamen değişen genç modacı evlenditen sonra tarzını tamamen yeniledi.

Bir hayran sosyal medyada genç kadının pozlarına"Yemin ederim bunu Kim sandım" yorumunu yaptı.

Kanye West karısını eski karısına benzetmekle suçlanıyor.