Biden, George Floyd’un ölümünün 1'inci yıl dönümünde ailesiyle görüştü

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyahi George Floyd’un eski polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna yapılan baskı sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından açılan Floyd davasında jüri Chauvin’i, Floyd’un ölümünde 2 derece kasıtsız cinayet, 3. derece cinayet ve 2. derece adam öldürmekle suçlu bulmuştu. Yaşanan olayların ardından ABD Senatosu’nda kalmış durumda ve ABD’de polislerin görevi kötüye kullanmasına yönelik ulusal bir kayıt oluşturacak, kolluk kuvvetleri tarafından ırksal ve dini profil oluşturmayı yasaklayacak ve polis memurları için nitelikli dokunulmazlığı elden geçirecek bir mevzuat olan George Floyd Polislik Yasası gündeme gelmişti. BEYAZ SARAY'DA BİR ARAYA GELDİLER Biden ise yasanın, bugüne kadar geçirilmesi için bir ilk hedef belirlemiş, fakat Beyaz Saray Kongre’de müzakerelerin devam etmesine izin vermek adına bu süreyi geri çekmişti. Gündem olan Yasa’nın ardından Floyd’un ölümünün 1. yıl dönümünde ise ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray’da Floyd’un ailesi ile bir araya geldi.

Floyd’un erkek kardeşi Philonise Floyd Beyaz Saray’da yaptığı basın açıklamasında, ailenin Biden ve Harris ile "harika" bir toplantı gerçekleştirdiğini ve "O gerçek bir adam. Her zaman yürekten konuşuyorlar. Olanlar için minnettarız ve sadece George Floyd Polislik Yasası’nın kabul edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. "BEYAZ OLMAYAN İNSANLARI KORUMAK İÇİN FEDERAL YASALAR ÇIKARABİLİRSİNİZ" Irkçılığa karşı yasaların, ABD’yi korumak kadar ülkedeki beyaz olmayan insanları korumak içinde önemli olduğuna değinen Philonise, "Kel kartal olan kuşu korumak için federal yasalar çıkarabilirseniz, beyaz olmayan insanları korumak adına federal yasalar çıkarabilirsiniz" dedi. "BU ACIYI VE KEDERİ HER SEFERİNDE YENİDEN YAŞAMAK ZORUNDA KALDILAR" Oval Ofis’te Floyd’un ailesiyle yaptığı görüşmenin ardından Başkan Biden yaptığı açıklamada, ailenin geçtiğimiz yıl içinde "olağanüstü cesaret" gösterdiğini belirtti. Biden, "Sevgili kardeşlerinin ve babalarının öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen aile için, derin bir kayıp yaşayan herhangi bir aile için ilk yıl, haberleri birkaç saniye önce almış gibi hissettirebilir. Bu korkunç 9 dakika 29 saniye her tekrarlandığında, bu acıyı ve kederi her seferinde yeniden yaşamak zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.