HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden'ın gündemi fiyat artışları: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek

Biden'ın gündemi fiyat artışları: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek

11.05.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı seyretmesinin umutlandırıcı olmasına rağmen enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu ifade etti. ABD, Mart ayında açıklanan enflasyon oranıyla 41 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Biden ayrıca Fed Başkanı Powell için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Biden'ın gündemi fiyat artışları: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Enflasyonun ülke genelinde aileler için bir zorluk olduğunu vurgulayan Biden, enflasyonu düşürmenin en önemli ekonomik önceliği olduğunu yineledi.

Biden, "Nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı seyretmesi umutlandırıcı olsa da enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu bir gerçek." ifadesini kullandı.

FED'LE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İFADELER

thumbs_b_c_63f173c265219b64aa4563039f1c38a3

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede birincil rolüne işaret eden Biden, şunları kaydetti:

"Fed'in bağımsızlığına asla müdahale etmeyecek olsam da güçlü bir ekonomi ile iş gücü piyasası inşa ettiğimize inanıyorum ve Başkan Powell'ın geçen hafta bu güce yönelik bir numaralı tehdidin enflasyon olduğuna dair söylediklerine katılıyorum. Fed'in bunu göz önünde bulundurarak işini yapacağından eminim."

Biden, salgın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşın neden olduğu fiyat artışıyla ilgili küresel tedarik zinciri sorunlarına karşı mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Yıllık enflasyon nisanda yavaşlama gösterirken, martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! YargılanacakRusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Yargılanacak
2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor
Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı! Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!
Anahtar Kelimeler:
Fed Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

Erdoğan 'sığınmacılar' konusunda son noktayı koydu!

Erdoğan 'sığınmacılar' konusunda son noktayı koydu!

Altın ve dolarda enflasyon hareketliliği

Altın ve dolarda enflasyon hareketliliği

CHP'den yeni asgari ücret tablosu!

CHP'den yeni asgari ücret tablosu!

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

İlginizi Çekebilir

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Hemcinslerine seslendi! “Siz istediniz, ben yaptım”

Hemcinslerine seslendi! “Siz istediniz, ben yaptım”

Penisi yıllardır kolundaydı! “Aşka hazırım”

Penisi yıllardır kolundaydı! “Aşka hazırım”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.