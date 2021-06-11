HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden-Putin görüşmesi öncesi Rusya'dan İran hamlesi

Biden-Putin görüşmesi öncesi Rusya'dan İran hamlesi

11.06.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, İran'ın Orta Doğu'daki potansiyel askeri hedefleri izleyebilmesini sağlamak için İran'a gelişmiş uydu tedarik etmeye hazırlanıyor. Bu gelişme 16 Haziran'da gerçekleşecek ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi öncesinde yaşandı.

Biden-Putin görüşmesi öncesi Rusya'dan İran hamlesi

The Washington Post gazetesinin dün geceki haberine göre, Rusya'dan aylar içinde çalıştırılabilecek yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmış Rus yapımı Kanopus-V tipi uydunun İran'a teslimatı planlanıyor.

16 HAZİRAN'DA BİR ARAYA GELECEKLER

The Washington Post'un bu haberi ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Haziran'da Cenevre'deki 18. yüzyıldan kalma La Grange Villa'sında yapmayı planladıkları buluşmadan birkaç gün önce yayımlandı.

Ayrıca ABD hali hazırda ekonomik yaptırımların hafifletilmesi karşılığında İran'ın nükleer programının durdurulması için tasarlanmış 2015 tarihli nükleer anlaşmayı yeniden yürürlüğü sokmak için İran ile dolaylı yoldan görüşmekteydi.

"SÜREKLİ GÖRÜNTÜLEYEBİLECEK"

ABD'nin aktif ve eski iki yetkilisi ve Orta Doğu'daki bir hükümetin yetkilisiyle yapılan görüşmelere dayandırılan haberde, uydunun "Basra Körfezi'ndeki petrol rafinerileri ve İsrail'deki askeri üslerden Irak'taki ABD'li birliklerinin karakollarına uzanan farklı tesisleri sürekli görüntüleyebildiği" belirtildi.

Her ne kadar Rus yapımı Kanopus-V uyduları sivillerin kulanımı amacıyla satılıyor olsa da habere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun liderleri bu anlaşmanın pazarlığını yapmak için 2018'den beri Rusya'ya birçok seyahat düzenlemişlerdi.

Rus uzmanlar yine habere göre Tahran'ın batısındaki Karaj yakınlarındaki yeni yapılmış bir tesisten uyduyu kumanda edecek ekibi eğitmek için bu ilkbaharda İran'ı ziyaret etti.

Haberde, Rus yapımı uydunun "1.2 metre çözünürlükteki bir kameraya da sahip olduğu" belirtilerek, "her ne kadar ABD'nin casus uydularının ulaştığı kaliteye kıyasla bir hayli eksik olsa da, bu (kameralar) İran'ın mevcut kapasitesi için önemli bir gelişme" olacak denildi.

Kaynak: Reuters

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Ceketteki detay gündem oldu! First Lady'den göndermeCeketteki detay gündem oldu! First Lady'den gönderme
Anahtar Kelimeler:
İran Rusya Vladimir Putin Joe Biden

En Çok Okunan Haberler

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Barakada dehşet! Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Barakada dehşet! Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Organize suç örgütüne 4 ilde operasyon! Gözaltılar var

Organize suç örgütüne 4 ilde operasyon! Gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.