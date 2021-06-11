Biden-Putin görüşmesi öncesi Rusya'dan İran hamlesi

The Washington Post gazetesinin dün geceki haberine göre, Rusya'dan aylar içinde çalıştırılabilecek yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmış Rus yapımı Kanopus-V tipi uydunun İran'a teslimatı planlanıyor.

16 HAZİRAN'DA BİR ARAYA GELECEKLER

The Washington Post'un bu haberi ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Haziran'da Cenevre'deki 18. yüzyıldan kalma La Grange Villa'sında yapmayı planladıkları buluşmadan birkaç gün önce yayımlandı.

Ayrıca ABD hali hazırda ekonomik yaptırımların hafifletilmesi karşılığında İran'ın nükleer programının durdurulması için tasarlanmış 2015 tarihli nükleer anlaşmayı yeniden yürürlüğü sokmak için İran ile dolaylı yoldan görüşmekteydi.

"SÜREKLİ GÖRÜNTÜLEYEBİLECEK"

ABD'nin aktif ve eski iki yetkilisi ve Orta Doğu'daki bir hükümetin yetkilisiyle yapılan görüşmelere dayandırılan haberde, uydunun "Basra Körfezi'ndeki petrol rafinerileri ve İsrail'deki askeri üslerden Irak'taki ABD'li birliklerinin karakollarına uzanan farklı tesisleri sürekli görüntüleyebildiği" belirtildi.

Her ne kadar Rus yapımı Kanopus-V uyduları sivillerin kulanımı amacıyla satılıyor olsa da habere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun liderleri bu anlaşmanın pazarlığını yapmak için 2018'den beri Rusya'ya birçok seyahat düzenlemişlerdi.