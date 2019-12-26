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  4. Biga’daki yardımsever Robin Hood’un kim olduğu ortaya çıktı

Biga’daki yardımsever Robin Hood’un kim olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 17:47 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde okulları dolaşarak ihtiyaç sahibi öğrencilere para yardımı yapan şahsın Ahmet Bozkurt olduğu ortaya çıktı.Okul okul gezerek yardıma muhtaç öğrencilerin yüzünü güldüren Ahmet Bozkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Benim çocukluğum kötü geçti.

Biga’daki yardımsever Robin Hood’un kim olduğu ortaya çıktı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde okulları dolaşarak ihtiyaç sahibi öğrencilere para yardımı yapan şahsın Ahmet Bozkurt olduğu ortaya çıktı.
Okul okul gezerek yardıma muhtaç öğrencilerin yüzünü güldüren Ahmet Bozkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Benim çocukluğum kötü geçti. Param olmadığı için sağlığımı kaybettim. Çok yokluk çektim. Sağlık problemleri neticesinde kulaklarımı kaybettim. Ben bunları yaşadıktan sonra sırf bu gariban öğrenciler benim yaşadıklarımı yaşamasınlar istedim. Allah bana bir kapı açtı, ilçede bulunan demir çelik fabrikası İçdaş’a engelli kadrosundan girdim. Tek tatil günümde okulları tek tek dolaşıyorum. Okul idaresinden rica ederek gariban öğrencilere karınca kadarınca maaşımdan arttırdığım bir miktar parayı zarf içine koyarak yardım ediyorum" dedi.

"Kendi başına okulları dolaşıp, ihtiyacı olan öğrencilere ulaşıyor"
Durumu duyan Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Bozkurt’u makamına davet ederek, kendisine teşekkür belgesi takdim etti. Bilen, "İyi insanları topluma tanıtmak istedik. Onun gönlü zengin. Bu davranışından dolayı Ahmet beye çok teşekkür ediyorum. Davranışından çok etkilendim. Biga’da böyle güzel yürekli insanların olması çok mutluluk verici. Kendi başına okulları dolaşıp okul idareleri ile görüşüp ihtiyacı olan öğrencilere ulaşıyor. Canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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