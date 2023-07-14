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Bihter filmi bakın nerede yayınlanacak! Yeni Aşk-ı Memnu'nun yayın tarihi belli oldu

14.07.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Aşkı Memnu'nun hikayesi film oluyor. Oyuncuları arasında Boran Kuzum, Farah Zeynep Abdullah, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı Bihter filminin nerede yayınlanacağı ve yayın tarihi belli oldu.

Sevilen dizi Aşkı Memnu’nun film versiyonu olan Bihter'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Farah Zeynep Abdullah’ın Bihter’e, Boran Kuzum’un ise Behlül’e hayat vereceği dizinin nerede yayınlanacağı merak konusu haline gelmişti.

BİHTER

Amazon Prime Video Türkiye'nin resmi hesabından yapılan açıklamada filmin yayın tarihi hakkında bilgi verildi. Açıklamada "Harika bir haberimiz var! Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant ve Hande Ataizi'nin olduğu Bihter filmi yıl sonunda sadece Prime Video'da yayına girecek!” denildi.

bihter

Yayınlandığı döneme damga vuran ve tekrarlarıyla da yüksek reytingler alan Aşkı Memnu 2008 yılında yayın hayatına başlamıştı.

asonnn

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan ve "Aşk-ı Memnu" dizisinin hikayesini beyazperdeye taşıyan "Bihter" filminin oyuncuları arasında
Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) de bulunuyor.

helin

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Boran Kuzum Farah Zeynep Abdullah aşkı memnu bihter Oyuncu Hande Ataizi

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