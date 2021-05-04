Bikini krizi! Plajda güneşlenen kadın ''Buraya uygun değilsin'' denilerek kovuldu

Hawaii'deki bir plajda iki parça yeşil bikinisiyle güneşlenip denize giren Savannah Sims adındaki kadın bir aile tarafından baskı gördüğünü söyledi.

Sims, ''Plajda güneşlenirken bir aile yakınıma oturdu ve kadın bana bakmaya başladı. Ona bir sorun olup olmadığını sordum. Öfkeli bir şekilde çocuklarıyla plajda olduğunu söyledi. Bikinim ise burası için uygun değilmiş. Güneşlenirken buradan gitmemi söyledi, kalçalarım aileyi rahatsız ediyormuş. Ben de gittim'' diyerek takipçilerine bikinisinin uygunsuz olup olmadığını sordu.

''KENDİSİ DE TANGA GİYİYORDU''

Genç kadın, ''Açık olmak gerekirse, bu benim mayom ve oldukça normal'' dedi ve ekledi: Kendisi de tanga giyiyordu.

BİR MİLYONA YAKIN İZLENME ALDI

Bir milyona yakın izlenen videoda Sims'e birçok destek mesajı geldi. Takipçilerinin çoğu "Asla gitmemeliydin. Giydiğin şeyde yanlış bir şey yok. Çocuklarının ve kocasının bunu görmesini istemiyorsa evinde kalsın'' şeklinde yorum yaptılar.



