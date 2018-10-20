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Bilecik'te bebek emekleme yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 18:11 | Son Güncelleme

BİLECİK Belediyesi tarafından bebekler arasında düzenlenen 'Küçücüktüm büyüdüm emekleyerek yürüdüm' adlı yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik'te bebek emekleme yarışması

Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)- BİLECİK Belediyesi tarafından bebekler arasında düzenlenen 'Küçücüktüm büyüdüm emekleyerek yürüdüm' adlı yarışma renkli görüntülere sahne oldu.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe 41 bebek katıldı. 07-12 ay arası çocuklar arasında yapılan emekleme yarışmasında bebeklerden çok anne ve babalar heyecanlı onlar yaşadı. Bazı çocuklar ise yarış sırasında sürekli olarak ağladı. 07-09 ve 10-12 ay arasında 2 kategoride düzenlenen yarışmada İkra Melis Şahin ile Eslem Su Zengin gruplarında birinci oldu. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yarışmada dereceye giren bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler verdi. Başkan Can,"Bu yıl Küçüktüm büyüdüm, emekleyerek büyüdüm' yarışmasının ikincisini düzenledik. Geçen sene çok güzel bir ilgi ve alaka vardı yarışmaya. Bu senede yaptık ve bu sene artı olarak aileleri de yarıştırmak gibi bir proje koyduk. İnşallah bir dahaki dönemde daha farklı bir şekilde bu yarışmayı devam ettireceğiz. Benim torunum da vardı yarışmada. Hakikaten çok güzel bir heyecan. Ben buradan katılım sağlayan tüm ailelere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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Bilecik'te bebek emekleme yarışmasıBilecik'te bebek emekleme yarışmasıBilecik'te bebek emekleme yarışmasıBilecik'te bebek emekleme yarışması

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