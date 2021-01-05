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Bilenler sürekli kullanıyor! Çamaşır makinesine karabiber dökmenin şoke eden sonucu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 05.01.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Bilenler sürekli kullanıyor! Çamaşır makinesine karabiber dökmenin şoke eden sonucu

Çamaşır yıkamak hemen hemen herkesin günlük ya da haftalık rutinleri arasındadır. Kimi zaman büyük bir külfet haline gelen bu aktivitenin en can sıkıcı noktası ise ne kadar dikkatli olursak olalım bazen, bazı sevdiğimiz kıyafetler solmaya yüz tutuyor. Neyse ki kıyafetleri soldurmayan ilginç bir çözüm yolu bulduk.

Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce içine bir avuç tane karabiber attığınız takdirde neler olacağına inanamayacaksınız! Özellikle yurt dışında trend haline gelen bu alışkanlığın neye fayda sağladığını öğrenince şoke olacaksınız

Huffington Post'un önerdiği ve özellikle yurt dışında birçok ev hanımının bu şekilde kıyafetlerinin renginin canlı kalmasını sağladığı yöntemi öğrenince çok şaşıracaksınız.

SOLMUYOR, SOLDURMUYOR!

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Çamaşır makinenizi soğuk yıkamaya programlayıp, deterjan veya kapsülü her zamanki gibi ekledikten sonra son olarak çamaşırların içine bir çay kaşığı toz karabiber ekleyin. Bu sayede çamaşırlarınızın rengi eskisi gibi kolayca solmayacak. İşte, hepsi bu!

Eğer renkli çamaşırlar konusunda çok takıntılıysanız renklilerin rengini koruması için ekstra bir çözüm daha var: Renkli çamaşırları, leğenin içindeki tuzlu suya sokup çıkartın ve sonra yıkayın.


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