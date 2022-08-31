Bilim insanlarından bulaşıkları 25 saniyede tertemiz yapan bulaşık makinesi! Elektrikten de sudan da tasarruf sağlayacak

En iyi bulaşık makinesine sahip olsanız da, en iyi bulaşık makinesi ayarını seçseniz de ortalama olarak bir yıkama döngüsü 15 ile 25 dakika sürebilir. Yani her şekilde bir bulaşık makinesi, yıkama yaparken dakikalar gerektirir. Ancak bir araştırmaya göre, geliştirilen yeni bulaşık makinesi teknolojisi yakında hem su, elektrik ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlayabilir hem de bu süreyi 25 saniyeye kadar düşürebilir.

Dortmund Teknik Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar, bulaşıkları temizlemek için sabun yerine aşırı ısıtılmış (kızgın) buhar kullanan bir bulaşık makinesi sisteminin simülasyonlarını gerçekleştirdi. Simülasyonların sonuçları, böyle bir bulaşık makinesinin sadece 25 saniyede bir tabaktaki bakterilerin yüzde 99'unu öldürebileceğini gösterdi.

KIZGIN BUHARLI BULAŞIK MAKİNESİ YOLDA MI?

Bulaşık makinesi yalnızca bir bilgisayar modeli olarak var ve fiziksel bir nesne değil. Yani üretilmedi. Ancak araştırmacılar, çalışmalarının yeni nesil bulaşık makinelerinin geliştirilmesi için bir temel oluşturduğunu söyledi.

Araştırmacılar Physics of Fluids'te yayınlanan makalelerinde, "Bulaşık makinelerinde kimyasal temizlik maddeleri kullanılmadan su tüketimini ve temizleme süresini azaltmanın bir yolu olarak aşırı ısıtılmış buharın kullanılması, restoranlar, oteller ve hastaneler için gelecekte büyük bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

Geleneksel bulaşık makineleri genellikle tabaklarda, kaselerde ve çatal-bıçaklarda kalan tüm zararlı mikroorganizmaları öldürmüyor. Ayrıca, yüksek miktarlarda elektrik ve su kullanıyorlar. Araştırmacılar ise kızgın buharlı bulaşık makinelerinin daha etkili ve çevre dostu bir çözüm sağlayabileceğini iddia ediyor.

FİYATI DAHA PAHALI OLACAK

Kızgın buharlı bulaşık makinelerinin başlangıçta daha pahalıya mal olması bekleniyor. Ancak uzun vadede su, elektrik ve deterjan tasarrufu sağlanacağı için kendini amorti etmesi de muhtemel.

Araştırmacılar, tek bir tabağı yıkamanın 25 saniye sürdüğünü kabul etti. Bu nedenle, bu makine üretime geçerse restoran gibi yerlerde, aynı anda birkaç tabak yıkayan bir sistem gerekecek.

