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Çatal kaşık bıçak takımını ilk günkü gibi parlatabilirsiniz! Hem de bulaşık makinesinde...

02.08.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sofranın yıldızı yemekler kadar sofrada kullanılan aksesuarlardır. Işıl ışıl parlayan çatal kaşık bıçak takımları onlarca yıkamadan sonra kararmaya başlar. Kimse kararmış çatal kaşık bıçak takımını kullanmak istemez. Çatal kaşık bıçak takımını bulaşık makinesinde yıkamak da bilindiği kadarıyla karartıyor. Ancak bu yöntem sayesinde çatal kaşık bıçak takımını bulaşık makinesinde yıkayarak ilk günkü gibi pırıl pırıl yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey...

Çatal kaşık bıçak takımını ilk günkü gibi parlatabilirsiniz! Hem de bulaşık makinesinde...

Sofasının dört dörtlük olmasını isteyenler yemeklerinin lezzetleri dışında sofra düzenine de ekstra önem gösterir. Sofra da en önemli aksesuarların başında ise çatal kaşık bıçak takımı geliyor. Onlarca kez kullanılan çatal kaşık bıçak takımı zaman içerisinde kararmaya başlar. Özellikle bulaşık makinesinde yıkanan çatal kaçık bıçak setinin daha çabuk karardığı öne sürülüyor. Bir temizlik uzmanının sosyal medyada paylaştığı ve harikalar yarattığını iddia ettiği yöntemini kullananlar da çok memnun kaldığını söylüyor.

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Bulaşık makinesi, fırın, çamaşır kurutma makinesi ve çamaşır makinesi gibi ev aletlerinin temizlenmesi zahmetli ve zaman alıcı olabilir. Beyaz eşyaları temizlemek için belirli ürünleri satın almak da pahalı olabilir.

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HARİKALAR YARATAN YÖNTEM

Bir temizlik profesyoneli sosyal medyada paylaştığı ipucu sayesinde çatal kaşık takımlarını ilk günkü gibi parlak yaptığını öne sürdü. İhtiyacımız olan tek şeyin ise bir miktar alüminyum folyo olduğunu iddia etti.

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Süper basit yöntem; bulaşık makinesine bir miktar alüminyum folyoyu top haline getirip yıkamadan önce makineye bırakmak kadar kolay. Bu sayede sadece çatal kaşık bıçak takımları değil aynı zamanda bulaşık makinesinin içi de tertemiz oluyor. Bu yöntemi deneyenler ise yorumlarda “harikalar yarattı” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
alüminyum folyo çatal kaşık bıçak takımı
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