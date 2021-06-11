Bilim insanlarından Norveç'e çağrı: Balinalar üzerinde gürültü kirliliği deneyinden vazgeç

Yapılan açıklamada, bunun "Gerekirse balinaların uyutulması yoluyla" yapılabileceği de kaydediliyor.

Balinalar burada kan testinden geçirilecekler ve duyma yetilerini ölçmek amacıyla derilerinin altına elektrotlar yerleştirilecek.

Projeye onay veren Norveç Gıda Güvenliği Dairesi her balinanın en fazla 6 saat bu havuzda tutulacağını söylüyor.

Amaç dev ağlar yardımıyla 12 genç minke balinasını bir havuza almak. Yerel gözlemciler bu hazırlıkların tamam göründüğünü söylüyorlar.

Norveç yetkilileri amaçlarının, balinaların ses kirliliğini hangi düzeyde duyabildiğini daha iyi anlamak olduğunu söylüyorlar.

Bu alanda şimdiye kadar hayata geçirilmiş en büyük deney olacak projenin bugünlerde başlaması planlanıyor.

Bilim insanları, balinaların yakalanıp gürültüye maruz bırakılmasının, hayvanlar açısından "stresli ve korkutucu" bir işlem olacağını söylüyor.

Uluslararası bir bilim insanları grubu Norveç'** e , min i k balinalar üzerinde ses denemeleri yapma planından vazgeçme çağrı sı yaptı **.

Daire ayrıca, bu tür deneylerin "hayvanların genel sağlığı ve durumunda orta düzeyde bir bozulma yaratması da muhtemeldir" diyor.

"Hayvanlarda muhtemelen, kısa süreli orta derecede acı, sıkıntı ve stres, ya da daha uzun süreli hafif acı, sıkıntı ve stres yaratan deneyler."

Norveç Gıda Güvenliği Dairesi, deneyin "orta şiddette" olacağını söylüyor ve bunu şöyle tanımlıyor:

Balinaların, özellikle de duyma yetileri test edilirken iki sal arasında tutulmaları sırasında acı hissedecekleri resmen kabul ediliyor.

Ayrıca balinaların "yüksek düzeyde gürültüye maruz bırakılmalarının söz konusu olmadığını ama duyabilecekleri minimum ses düzeyini belirlemeye amaçladıklarını" da söylüyorlar.

Fakat yetkililer, mink balinalarının ağla yakalandıklarında, bırakılana kadar tamamen hareketsiz durduklarına dair veriler olduğunu söyleyerek, işlemlerin uyuşturmaya gerek olmadan yapılabileceğine işaret ediyorlar.

Fakat yine de deniz hayvanlarının gürültü kirliliğinden nasıl etkilendiklerini daha iyi anlamanın sonuçta minke balinaları ve diğer türlerin iyiliğine olacağı kaydedilerek, deneye onay verildiği kaydediliyor.

İtirazlar neler?

Farklı ülkelerden 50 bilim insanı Norveç Başbakanı'na hitaben kaleme aldıkları açık mektupta, deneyin, hayvanlarda "orta derecede acı ve sıkıntıya yol açacağı" değerlendirmesine itiraz ettiler.

Bilim insanları, "Bu işlem balinada ciddi bir strese ve giderek paniğe yol açabilir ve gerek balinalar gerekse insanlar açısından tehlike yaratabilir" dedi.

Uzmanlar ayrıca genç minke balinalarının uyuşturulma riskine maruz bırakılmasının kabul edilemeyeceğini de savundu:

"Genç mink balinaların zorla zaptedilmesi ve üzerlerinde 6 saat sürebilecek deneyler yapılmasının, hayvanda kayda değer bir yaralanma ve stres potansiyeli, ayrıca kalıcı etkiler bırakma ihtimalinin yüksek olmasından kaygı duyuyoruz."

Kaygılarını dile getirdikten sonra uzmanlar, deneyden vazgeçilmesi gerektiğini çünkü bunun deneyin konusu olacak balinalarda ciddi travma yaratırken bilime de bir katkısı olmayacağını kaydettiler.