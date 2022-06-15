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Bill Gates'in NFT yorumu olay yarattı! Öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi

15.06.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, kripto paraların veya NFT'lerin (Değiştirilemez Token) hayranı değil. Eğer bir yatırımdan bahsedilecekse de hükümetleri başka bir pandemiye karşı hazırlanmak için yatırım yapmaya çağırıyor. Ancak Gates iklim değişikliği konulu bir etkinlikte çok konuşulacak bir NFT yorumuna imza attı. kripto para birimlerinin ve NFT’lerin ”%100 büyük aptal kuramına dayalı” olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu sözler NFT hayranlarını tam anlamıyla şoke etti.

Bill Gates'in NFT yorumu olay yarattı! Öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bill Gates çok konuşulacak NFT açıklamaları yaptı. İklim değişikliğiyle ilgili bir etkinlikte konuşan Microsoft'un milyarder kurucu ortağı, kripto para birimlerini ve NFT'leri büyük aptal kuramı (greater fool theory) veya daha büyük aptal teorisine dayanan bir şey olarak nitelendirdi. Gates, NFT denildiğinde akla gelen ve dijital maymun görüntüleri ile gündemde olan Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonuna da atıfta bulundu. Hatta bu konuda bir şaka yapmayı da ihmal etmedi.

NFT YORUMU YAPAN BILL GATES'TEN BORED APE YACHT CLUB ŞAKASI

Bill Gates, Bored Ape Yacht Club hakkında “Maymunların pahalı dijital görüntüleri dünyayı son derece iyileştirecek” diye şaka yaptı. Gates'in sözleri NFT hayranlarını şoke etti.

NFT

Gates, konu kendisinin kripto yatırımına gelince “Ben bunun içinde yer almıyorum” diye eklemede bulundu. Ünlü isim bir çiftlik veya ürün üreten bir şirket gibi somut çıktıları olanlara alışık olduğunu belirtti.

ELON MUSK TWEET'LER ATARKEN O ENDİŞELİYDİ

Gates, kripto para birimleri hakkındaki düşüncelerini ilk kez dile getirmiyor. Şubat 2021'deki bir röportajda, özellikle kripto para biriminin değeri çok değişken olduğunda düzenli yatırımcıların Bitcoin'e alımı yapmasının tehlikelerinden endişe duyuyordu. Bu dönemde Elon Musk, kripto para konulu tweet'ler atarak kripto para yatırımcılarının ilgisini çekiyordu.

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Bill Gates, yine 2021'de "Fazla parası olmayan insanların bu manyaklara kapıldığını düşünüyorum" demiş ve "Genel düşüncem, Elon'dan daha az paranız varsa, muhtemelen dikkatli olmanız gerektiğidir." tavsiyesinde bulunmuştu.

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