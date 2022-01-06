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Billur Kalkavan Deli Et Beni klibindeki erotik dansıyla yeniden gündem oldu! "Lezbiyenlikle ne alakası var?"

06.01.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Billur Kalkavan Armağan Çağlayan'ın programında samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Emel Müftüoğlu'nun Deli Et Beni klibindeki erotik dansı hakkında konuşan Billur Kalkavan lezbiyen olduğunu yönündeki söylemlere sitem etti. Kalkavan itirafıyla da dikkat çekti.

Billur Kalkavan Deli Et Beni klibindeki erotik dansıyla yeniden gündem oldu! "Lezbiyenlikle ne alakası var?"

Dur bi Dinle’nin konuğu olan Billur Kalkavan samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Cinsellik üzerine rahatça konuşması ve porno izlemeyi sevdiğini söylemesiyle bir dönem tepki çeken Kalkavan'ın lezbiyen olduğu da iddia edilmişti.

Oyuncu Billur Kalkavan'ın Emel Müftüoğlu'nun Deli Et Beni klibinde Yeşim Salkım ile erotik dansı da programdan sonra yeniden gündeme geldi.

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Bu klipten sonra lezbiyen olduğu iddiası konuşulan Kalkavan konuya dair şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

İTİRAF ETTİ

"Güzel klipti o ya. Lezbiyenlikle ne alakası var ne saçma bir söylem. Klipte oynadım diye ne demek? Bu yaftalar ne kadar garip. Emel bana çok kızmıştı. Çok severim onu, çok erotik klip çıktı. Emel aradı 'bana klibinde şarkı söylettiğin için teşekkür ederim' diye kızdı. Sen oynattın manyak karı. Çok tatlıdır Emel."

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Billur Kalkavan daha önce cinsellikle ilgili gündeme geldiğinde panseksüel (kişilere karşı tarafın cinsiyetine bakmaksızın ilgi duyabilen) olduğunu da itiraf etmişti.

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Armağan Çağlayan Billur Kalkavan
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