BİLSEM taramasına katılan öğrenci sayısında rekor artış

Türkiye genelinde tablet bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen grup tarama uygulama süreci sonuçları, yarın Bakanlığın internet sitesinden saat 15.00'te açıklanacak. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla hizmet sunan BİLSEM'lere 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için öğrenci seçimine ilişkin bilgi verdi. Grup tarama uygulamalarının 19 Ocak'ta başladığını anımsatan Bilgili, "Türkiye'nin özel yetenekli öğrencileri kendileri, aileleri, oluşturdukları insan kaynağı havuzu ve ülkenin geleceği açısından önemli. Bilim ve Sanat Merkezleri özel yetenekli öğrencilerimize bir destek eğitim modeli sunuyor. Bu da yerli, kendimize göre oluşturduğumuz bir model." dedi. 'EN ÖNEMLİ HUSUS ÇOCUKLARIMIZIN TANILANMASI' Özel yetenekli öğrencilerin okullarındaki derslerinin ardından kayıtlı oldukları BİLSEM'lere gelerek orada kabiliyetleri doğrultusunda için kendileri oluşturulan özel eğitim programını aldıklarını anlatan Bilgili, şunları söyledi: Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ödül töreninde şıklık yarışı İşin liderlerinden gençlere ‘içeriden’ tüyolar Dijital çağın insanları bu kongrede buluştu

"Burada en önemli husus çocuklarımızın tanılanması. Tanılamanın birinci aşamasında sınıf öğretmeni öğrencileri aday gösteriyor. Aday gösterdikten sonra bütün çocuklarımız tablette grup tarama uygulamasından geçiyorlar. Orada Türkiye ortalaması üzerinden belli bir barajı aşan öğrencilerimizi yarın ilan edeceğiz. Bu aşamanın ardından da öğrencimiz müzik, resim veya genel zihinsel yetenek alanından değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu uygulamalar kendi illerinde olacak." Tanılamayı ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıftan itibaren başlattıklarını kaydeden Bilgili, öğrencilerin resim ve müzik yeteneğinden yaşadıkları illerde oluşturulan alanında uzman yetkililerin yer aldığı komisyonlarca bireysel değerlendirmeye alınacağını, genel zihinsel yetenekten aday gösterilen öğrencilerin de yine kendi illerindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) bireysel değerlendirmeye tabi tutulacağını kaydetti. Bilgili, BİLSEM'lere yerleştirilecek öğrencilerin bu süreçlerin ardından belirlenip ilan edileceğini dile getirdi.

'YAKLAŞIK 800 BİN ÖĞRENCİ TANILAMA SÜRECİNE DAHİL OLDU' Genel Müdür Ahmet Emre Bilgili, 2002'de Türkiye'de sadece 17 BİLSEM bulunduğuna dikkati çekerek, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 139 BİLSEM var. BİLSEM'lerin sayısının artırılması öğrencilerin erişebilirliği açısından önemli. Çünkü çocuğumuz kendi okulundaki derslerinin ardından gideceği için BİLSEM'in kendine mümkün olduğunca yakın bir konumda olması gerekiyor." diye konuştu. Bu merkezlerin sayısının artırılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildiren Bilgili, şöyle konuştu: "BİLSEM'ler şu an bütün illerimizde ve büyük ilçelerimizde var. Örneğin, İstanbul'da 13 BİLSEM bulunuyor. Bu sayıyı daha da artırmamız, İstanbul'da, büyük şehirlerimizde bütün ilçelerimize BİLSEM'leri açmamız lazım. İzmir'de, Adana'da, Ankara'da artırıyoruz. Önemli olan erişebilirliği mümkün kılmak. Halihazırda 139 BİLSEM'de 43 bin öğrencimiz var. Bu sayı gelecek yıl daha da artmış olacak. Çünkü bu sene tanılama sürecine dahil olan öğrenci sayımız 4 kat arttı. Yaklaşık 800 bin öğrenci tanılama sürecine dahil oldu. Öğrenci sayımızın artmasını biz de istiyoruz ve ona göre BİLSEM'leri yaygınlaştırıyoruz. Havuzumuzu daha kaliteli ve daha farklı projelerde kullanılabilir hale getiriyoruz."