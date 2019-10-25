SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İnşallah hep beraber bu tür merkezlerimizin sayısını artıracağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'de BİLSEM'lerle ilgili yeni atılım içerisindeyiz. Şu ana kadar çok güzel hizmetler yürüten bu kurumlarımız bundan sonra da bu güzel hizmetleri yürütmeye devam edecekler." dedi.

Selçuk, Sivas Bilim Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) açılışında yaptığı konuşmada, birçok güzelliğin bir arada yaşandığını söyledi.

Bundan dolayı da mutlu olduğunu dile getiren Selçuk, "Biraz önce Yetenek ve Beceri Merkezi'nin açılışını yaptık. Sayın Valimiz 'buralara ruh ve anlam vereceğiz' dedi ama bu ruh da verilmiş, anlam da giydirilmiş. Oradaki çocukların gözündeki pırıltıyı gördüğümde, heyecanını fark ettiğimde bunu rahatlıkla söyleyebileceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Velilerin çocuklarının geleceğiyle ilgili taşıdıkları heyecanı değerli bulduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"İnşallah hep beraber bu tür merkezlerimizin sayısını artıracağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'de BİLSEM'lerle ilgili yeni atılımın içerisindeyiz. Şu ana kadar çok güzel hizmetler yürüten bu kurumlarımız bundan sonra da bu güzel hizmetleri yürütmeye devam edecekler. Yavaş yavaş her bir okulumuzda bu tür atölyelerin açılmasıyla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Eminim ki birkaç sene içerisinde Türkiye bütün okullarında bu tür atölyelerin yer aldığı merkezlerini, sınıflarını çoğaltacak, bütün okullarda donatacak. Çocuklarımız daha bütünsel olarak gelişme imkanı bulacak. İnşallah bu tür kurumlar çoğaldıkça Türkiye'nin geleceğine olan inancımız kat kat artacak. Umudumuzu asla yitirmemek kaydıyla çok daha güzel bir geleceği birlikte omuzlayacağız. Çocuklarımız için kurmaya çalıştığımız bu dünyadan biz de çok mutlu olacağız."

Konuşmanın ardından Selçuk ve beraberindekiler, BİLSEM'in açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Selçuk, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki 4 Eylül Kültür Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları Programı"na katıldı.

