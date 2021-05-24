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Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

24.05.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili iddiaları hakkında yeni açıklama geldi. Yıldırım, Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada, "Oğlum, iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye Venezuela'yı ziyaret etti" dedi. İlerleyen saatlerde bir açıklama daha yapan Yıldırım, "Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Binali Yıldırım, gazeteci Cüneyt Özdemir'e açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Bir gazeteci olarak bana yapılan açıklamayı sizlerle paylaşıyorum" diyerek Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela’da bulunması hakkında "Venezuela'yı biraz meraktan, biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez Aralık ayında ziyaret ettiğini" açıklaması yaptı.

Özdemir'in Yıldırım görüşmesine dair paylaştığı Twitter mesajları şöyle:

"Biraz önce Sayın Binali Yıldırım telefonla aradı ve oğlu ile ilgili Venezuela gezisine dair yanlış bir algı oluşturulduğunu belirtti. Oğlunun Venezuela'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez Aralık ayında ziyaret ettiğini söyledi.

Heyetten ayrı gayrı resmi olarak geziye katıldığını kendi imkanları ile Kovid ile mücadelede kullanılacak malzeme götürdüğünü (başka ülkelere ziyarete gittiğinde de götürüyormuş) ayrıca çeşitli hayır işlerinde de bulunduğunu belirtti.

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevapBinali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap

Venezuela'daki hayır işlerini ise prensip olarak (genelde) söylemeyi uygun görmedikleri için açıklamasında özellikle belirtmediğini ve diğer açıklamalarla herhangi bir çelişki olmadığını da ekledi."

cuneytozdemir

YILDIRIM'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Binali Yıldırım, ilerleyen saatlerde Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili, "Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

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