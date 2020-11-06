Tıp dilinde fontenal olarak bilinen bıngıldak, bebeklerin kafa kemiklerinin oluşturmadan önceki hâlidir. Bıngıldak olarak bilinen fontenal yenidoğan bebeklerde bulunur ve belirli bir süre sonra kapanır. Bu dokunun üzeri yumuşak bir deri ve saçla kaplıdır. Bıngıldak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir? Oldukça hassas bir doku olan bıngıldak hakkında bilinmesi gereken pek çok detay bulunur. “Bıngıldak ne zaman kapanır?” sorusu ise hiç şüphesiz ebeveynlerin aklında en çok yer eden konulardan biridir. Çünkü bebek sahibi aileler için bıngıldak çökmesi, şişmesi gibi durumlar oldukça göz korkutucudur. Öncelikle “bıngıldak nedir?” sorusuna yanıt verelim. Bıngıldağın oldukça yumuşak bir dokuya sahip olmasıyla ebeveynlerin, çabuk zarar görebileceğine dair endişe duymasına sebep olur. Bıngıldak yumuşak dokusuna rağmen, hassas bir yapıda değildir. Ciddi bir darbe almadığı sürece bıngıldak bir hasar almaz. Yazımızın devamında aklınızdaki tüm soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Bir Bebekte Kaç Adet Bıngıldak Bulunur? Bebeklerde henüz kafa kemikleri oluşmadığı için bıngıldak denilen doku yer alır. Peki bebeklerde kaç tane bıngıldak bulunur?

Bir bebeğin kafasında tam olarak 6 adet bıngıldak bulunur. İçlerinden sadece iki tanesi elle hissedilebilir. Bunlardan biri ön bıngıldaktır. Alnın hemen arka kısmında yer alan ön bıngıldak, yaklaşık olarak 3- 4 cm çapındadır. Dokunduğunuzda baklava dilimini andıran bıngıldak, hafif bir inip kalkmanın hissedildiği bölgededir. İkinci bıngıldak ise bebeğin kafasının arka kısmında bulunur. Üçgen şeklini andıran bıngıldak, ön bıngıldaktan daha küçük boyuttadır. Ayrıca arka bıngıldak, ön bıldırgaktan daha önce kapanır. Bıngıldaklar Bebekler İçin Neden Önemlidir? Bıngıldaklar anneler ve bebekler için oldukça önem taşır. Neden mi? Bıngıldak yapısı gereği esnek bir hareket kabiliyetine sahiptir. Bu sebeple doğum sırasında, bebeğin doğum kanalından kolaylıkla ilerlemesini sağlayarak anne için doğumu oldukça kolaylaştırır. Aynı zamanda bebeğin beyninin büyümesine de kolaylık sağlar. Çünkü kemiklerin büyüme hızı ve beynin büyüme hızı farklıdır. Ani basınç ve büyümeye karşı esnek olan bıngıldak, beynin gelişimini kolaylaştırır. Oluşabilecek zedelenmeleri de engelleyen bıngıldak, bu sayede anne ve bebek için önem taşır.

Bıngıldak Ne Zaman Kapanır? Az önce de bahsettiğimiz gibi bebeklerde 6 adet bıngıldak bulunur. Bıngıldak kapanması için gerekli süre her bıngıldak için farklılık gösterir. Bıngıldakların genel olarak kapanma süresi 9 - 18 ay arasında gerçekleşir. Peki bıngıldakların tek tek kapanma süresi nasıldır? Posterior Bıngıldak

Başın arka üst kısmında yer alan bıngıldak, genellikle doğum sonrasında 6 hafta ile 3 ay arasında kapanır.

Sfenoid Bıngıldak

Bebeklerin başının her iki yanında da sfenoid bıngıldak yer alır. Sfenoid bıngıldaklar, bebekler 6 aylıkken kapanır.

Mastoid Bıngıldak

Bebeklerin başının her iki yanında, kulak arkasında yer alan bıngıldak, 6 - 18 ay arasında kapanır.

Anterior Bıngıldak

Bebeklerin başının ön kısmında bulunan bıngıldak, en yumuşak dokudur. En son kapanan bıngıldak olan anterior, 18 - 36 ay arasında kapanır. Hemen kısa bir not düşelim ki bu verilen süreler bazı bebeklerde değişkenlik gösterebilmektedir. Bıngıldakların Erken Kapanması Durumunda Ne Olur? Oldukça ender bir durum olan bıngıldakların erken kapanması, mutlaka önemsenmesi gereken bir durumdur. Peki bıngıldakların erken kapanması nelere sebep olur?

Bıngıldakların erken kapanması ve kafa kemiklerinin oluşması, bebeğin beyin gelişimini önleyebilir ve bu sebeple başının şeklini de etkileyebilir. Ayrıca beyin büyümeye çalıştığı için bebeğin kafatasında basınç birikimi olabilir. Bu durum bazı kalıtsal hastalıklara da sebep olabilir. Ciddi durumlarda ameliyata kadar gidebilen durum, oldukça nadir görülmektedir. Yine de dikkatli olmak gerekir. Bıngıldakların Geç Kapanması Durumunda Ne Olur? Bebeklerde bıngıldak problemleri çok sık görülmez. Bu sebeple bazen gözden kaçabilir. Her koşulda dikkatli olmak gerekir. Peki bıngıldakların geç kapanması nelere sebep olur? Bıngıldakların geç kapanması genellikle anne karnındaki gelişimini tamamlayamamış ya da erken doğmuş bebeklerde görülür. Bebeklerin bıngıldağının büyük olması, geç kapanmasına sebep olarak gösterilebilir. D vitamini eksikliği, hidrosefali gibi etkenler bıngıldağın geç kapanmasına sebep olur. Bıngıldak Çökmesi Nedir ve Neden Olur? Bebeklerin bazen bıngıldaklarında çökme meydana gelebilir. Çoğunlukla ciddi bir duruma işaret etmese de şüpheye düşülen durumlarda doktora gidilmesi gerekir Peki bıngıldak çökmesi neden olur?