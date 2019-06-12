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Bingöl’de tüp ve tenekeye yerleştirilen EYP imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 14:40 | Son Güncelleme

Bingöl’de bölücü terör örgütü tarafından tüp ve teneke kutuya tuzaklanan EYP, güvenlik güçlerince imha edildi.Valilik, İl jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik merkez kırsalında operasyon yapıldığını bildirdi.

Bingöl’de tüp ve tenekeye yerleştirilen EYP imha edildi

Bingöl’de bölücü terör örgütü tarafından tüp ve teneke kutuya tuzaklanan EYP, güvenlik güçlerince imha edildi.
Valilik, İl jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik merkez kırsalında operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, operasyon sonucunda, 1 adet tüp ve 1 adet teneke içerisinde toplam 50 kilogram el yapımı patlayıcının ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.
Öte yandan bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Bingöl’de tüp ve tenekeye yerleştirilen EYP imha edildi

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