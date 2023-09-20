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    4. Binlerce lira değerinde ıstakoz sipariş etti! Bir anda ayağa kalkıp canlı ıstakozu denize geri bıraktı... Restorandakiler şaşkınlıkla izledi

    Binlerce lira değerinde ıstakoz sipariş etti! Bir anda ayağa kalkıp canlı ıstakozu denize geri bıraktı... Restorandakiler şaşkınlıkla izledi

    20.09.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İtalya'daki bir deniz ürünleri restoranında ilginç anlar yaşandı. Eşiyle birlikte yemek yemek için gelen kadın sipariş ettiği ıstakozu önce görmek istedi. Ardından ise hayvanı denize geri bırakarak restorandakileri şaşkına çevirdi. O anlar sosyal medyada gündem olmayı başardı.

    Kimliği belirlenemeyen kadın, kocasıyla birlikte İtalya'nın Sardinya kentindeki bir deniz ürünleri restoranına gitti. Eşiyle birlikte sipariş vermek için masaya oturan kadın Katalan usulü ıstakoz istedi. 175 sterlin (yaklaşık 5 bin 850 TL) değerindeki ıstakozu canlı olarak görmek istediğini dile getiren kadın kova içinde gelen hayvanı denize geri bıraktı.

    RESTORANDAKİLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

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    Yemeğin parasını ödeyerek restorandan ayrılmak için harekete geçen kadın çevresindekileri şaşkına çevirdi. Eşi tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşan kadın kullanıcıların da ilgisini çekti.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı "Kesinlikle bunu daha fazla izlenmeye ulaşmak için yaptı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şaka yaptığını düşünmüştüm" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    İtalya restoran ıstakoz

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