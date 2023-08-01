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    4. Sunum çılgınlığında son nokta! Klozetin içinde servis ettiler... Kaşık kaşık yediler

    Sunum çılgınlığında son nokta! Klozetin içinde servis ettiler... Kaşık kaşık yediler

    01.08.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada çılgın sunum fikirlerine her gün bir yenisini daha ekleniyor. Son olarak sosyal medyada viral olmayı başaran görüntülerde bir klozetin içinde tatlı servisi yapıldığı anlara yer verildi. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmeyi başardı.

    Sosyal medyada dikkatleri çeken bir görüntü sunum çılgının ulaştığı son noktayı gösterdi. Sosyal medyada değişik sunumların popüler olmasından sonra yaratıcılığın limitlerini zorlayan paylaşımlarda gecikmedi. Son olarak ismi açıklanmayan bir restoranda garson kucağına bir klozet alarak sunum yaptı. Klozetle yapılan tatlı sunumu görenlerin midesini bulandırdı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM GECİKMEDİ

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    Klozetin içinde sunulan tatlı fikri sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Masanın üzerine konulan klozete kaşıklarını uzatan müşteriler ise afiyetle yedi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten çok iğrenç” yorumunu ekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye “Böyle bir şeyi asla yiyemem” yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tatlı klozet sunum

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