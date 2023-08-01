Sunum çılgınlığında son nokta! Klozetin içinde servis ettiler... Kaşık kaşık yediler

Sosyal medyada dikkatleri çeken bir görüntü sunum çılgının ulaştığı son noktayı gösterdi. Sosyal medyada değişik sunumların popüler olmasından sonra yaratıcılığın limitlerini zorlayan paylaşımlarda gecikmedi. Son olarak ismi açıklanmayan bir restoranda garson kucağına bir klozet alarak sunum yaptı. Klozetle yapılan tatlı sunumu görenlerin midesini bulandırdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM GECİKMEDİ

Klozetin içinde sunulan tatlı fikri sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Masanın üzerine konulan klozete kaşıklarını uzatan müşteriler ise afiyetle yedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten çok iğrenç” yorumunu ekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye “Böyle bir şeyi asla yiyemem” yorumunu yaptı.