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Binlerce öğretmen adayını ilgilendiren açıklama! Kurtulmuş canlı yayında duyurdu: Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde

21.05.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, öğretmen atamalarıyla ilgili olarak "Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemindedir, masasındadır. Şundan emin olsunlar maksimumu gerçekleştirilmeye çalışılıyor" açıklamasını yaptı. Ayrıca Kurtulmuş, 1 milyona yakın Suriyelinin gönüllü geri dönüşleriyle ilgili olarak "Güvenli bölgeler sağlandıkça geri dönecekler." dedi.

Binlerce öğretmen adayını ilgilendiren açıklama! Kurtulmuş canlı yayında duyurdu: Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, öğretmen atamalarıyla ilgili olarak "Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemindedir, masasındadır." dedi. Açıklamasının devamında Atatürk Havalimanı tartışmasına da değinen Kurtulmuş, enflasyonla ilgili olarak "Bu yaz aylarıyla bir rahatlamanın Ukrayna-Rusya krizine rağmen olacağını bekliyoruz" diye konuştu.

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Kurtulmuş, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları:

YUNANİSTAN BAŞBAKANI'NIN ABD ZİYARETİ

"Senatoda kimin kimi alkışlayacağına karışacak değiliz. Bizim Yunanistan'a tavsiyemiz şudur, sorunlarda araya 3. ülkeleri koyarak değil karşılıklı çözmeye çalışırsak, sorunlar çözülemeyecek değildir. Türkiye'ye karşı bir tavır olarak bu kadar alkışlandığını düşünüyoruz.

Türkiye, stratejik önemi büyük olan bir ülkedir. Böyle bir gerçek ortadayken Türkiye'yi kim göz ardı edecektir. Alkışlama durumunun biraz da NATO'daki tavrımıza cevap olarak geliştiğini düşünüyorum.

Biz kimin ne olduğunu biliyoruz. Realiteden kopuk bir dış politika yapmıyoruz. Yunanistan'ın şunu artık gördüğünü düşünüyoruz, bölgesel gerçeklere uygun hareket etsin.

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ABD VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

Bu kadar üsler, silahlandırılan Yunan adaları. Bunun gerekçesi nedir? Buradaki üsler Rusya'ya karşı mı kullanılacaktır. Türkiye, bunun iyi niyetli olmadığının farkındadır. Ne işi var burnumuzun dibinde bu üslerin.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA KATILMASI! 'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK GARANTİSİ ALMASI LAZIM"

Türkiye'nin güvenlik endişesi göz ardı edilemez. İsveç'in terör örgütlerine desteği ortada. Türkiye müzakerelerde yeni bir yöntem izliyor. Güvenlik endişelerimiz açık bir şekilde değerlendirilmeli. Türkiye'nin güvenlik garantisi alması lazım.

Geri adım atması mümkün olmadığı bir noktadayız. Terör saldırıları var, hayattan koparılmış insanlarımız var, büyük bir bedel ödemiş ülkeden, 40 bine yakın vatandaşının olduğu bir ülkeden bahsediyoruz.

1 MİLYON SURİYELİNİN GERİ DÖNÜŞÜ

Buraya gelen Suriyelilere nasıl imkan sağlandığıyla ilgili bir husus. Göç meselesini bir neden olarak alıyoruz ve onun üzerine konuşuyoruz. Göç meselesi bir sonuçtur. Bir iç savaş. Bu insanlar işkencelerden, katliamlardan kurtulmak için kaçmışlar. Ayaklarındaki terlikle kaçmışlar. Bu operasyonlar niye yapılıyor? Gönüllü ve istekli geri dönüşlerini sağlamak lazım. Güvenli bölgeler sağlandıkça geri dönecekler. 1 milyona yakın Suriyelinin bu şartlar oluşturulur oluşturulmak oraya gideceklerine eminiz.

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ÖĞRETMEN ATAMALARI

Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir özelliği var. Sahada ne konuşuluyorsa gündemde ne varsa o konu Cumhurbaşkanımızın gündemindedir. AK Parti zamanında olağanüstü öğretmen atamaları yapılmıştır. Son dönemlerde de yeni bir öğretmen ataması yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemindedir, masasındadır. Şundan emin olsunlar maksimumu gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

ENFLASYON AÇIKLAMASI! 'YAZ AYLARINDA BİR RAHATLAMA BEKLİYORUZ'

Turizm ve gıda fiyatlarında rahatlama bekliyoruz. Bu yaz aylarıyla bir rahatlamanın Ukrayna-Rusya krizine rağmen olacağını bekliyoruz. Bu süreçlerde neyin ne olduğunun farkındayız. Hem dünya ekonomisinde hem Türkiye ekonomisinde bir iyileşme görür. İstihdam da biz pandemi öncesi rakamlara geldik. Evet. Zor bir tablodur. Türkiye bundan çıkacaktır.

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SİYASETTE ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMASI

  1. Havalimanı, Çanakkale Köprüsü, Marmaray gibi her projeye kategorik olarak karşı çıkan bir çevre var. Atatürk Havalimanı bir anlamda taşımacılıkla ilgili bir kısım İstanbul Havalimanı'na taşınmış vaziyette. Olağanüstü durumlar olabilir. Deprem vs, gibi konularda Allah göstermesin. Yapılmış bir hastane var. Dışarıdan gelecek hastalar orada hemen kullanabilir.

Atatürk Havalimanı'nın uçuşa kapatılacağı doğru değildir. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar devam ediyor. Pistler en azından bir tanesi korunacak. İmara açılacak iddiası yalandır. Bunlar açıklanan projeler. "

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öğretmen ataması Numan Kurtulmuş AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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