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  4. Miçotakis’in ABD Kongresi'ndeki Türkiye karşıtı konuşmasını ayakta alkışladılar!

Miçotakis’in ABD Kongresi'ndeki Türkiye karşıtı konuşmasını ayakta alkışladılar!

18.05.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Biden ile Beyaz Saray'da görüşmesinin ardından ABD Kongresi'nde bir konuşma gerçekleştirerek Türkiye'yi hedef aldı. Miçotakis'in sözleri ayakta alkışlanırken Yunan lider konuşmasında Ankara'nın provokatif duruş sergilediğini ve Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü. Konuşmasının ardından Miçotakis'in kongrede dakikalarca ayakta alkışlanması ise dikkat çekti.

Miçotakis’in ABD Kongresi'ndeki Türkiye karşıtı konuşmasını ayakta alkışladılar!

Son dakika haberleri: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresine hitabında, Türkiye ile ilgili bazı konularda ülkesinin iddialarını yineledi ve Rusya-Ukrayna savaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kongrenin ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap ederken, ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin 201. yılı onuruna Washington'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

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İki ülke arasındaki ilişkilerin, savunma, ekonomi ve ticaretle şekillendiğini anlatan Miçotakis, ABD'nin Yunan adalarındaki askeri unsurlarından övgüyle bahsetti.

"Kıbrıs Adası'nda iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini" ifade eden Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının yanlış olduğunu kaydeden ve bu sebeple Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösteren Yunan Başbakan, "Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdüreceğine" inandığını belirtti.

Dün ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Miçotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerin 201. yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona da katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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