Dirsekleri ay gibi bembeyaz yapan yöntem! Mucize toz karbonatla, Hint safranını...

Başlangıçta saydığımız nedenler cildinizin herhangi bir bölümünü etkileyebilse de, dirsekleriniz dikkat ve bakım eksikliğinden dolayı da kararabilir.

DİRSEKLERİ BEYAZLATAN YÖNTEMLER!

Koyu renkli dirseklerin rengini açmak için ev ilaçlarının yanı sıra, genel cilt bakımı rutininize biraz zaman ve çaba harcamalısınız. Temizleme, nemlendirme ve koruma gibi günlük ritüeller, zamanla koyu tenli lekelerin görünümünü azaltırken aynı zamanda cildinizi sağlıklı tutabilir. Koyu renkli dirsekler için sayısız nedene ve risk faktörüne rağmen, etkileri en aza indirmek için evde atabileceğiniz adımlar var. İşte başlıyoruz...

Aloe Vera

2012 yılında yapılan bir araştırma, aloe veranın cildi aydınlatabileceğini öne sürdü. Bunun nedeni, ürünü cildinize uyguladığınızda meydana gelen, alfa adrenerjik reseptör uyarımı adı verilen bir süreçtir. Aloe vera içeren jeller veya losyonlar arayın ve günde iki defaya kadar uygulayın.

Karbonat

Karbonat, koyu renkli dirseklerin tedavisine yardımcı olabilecek hem peeling hem de cilt açma özelliklerine sahiptir. Bir kaseye her seferinde bir çay kaşığı su ekleyerek başlayın. İstediğiniz miktarda ürün elde edene kadar iyice karıştırmaya devam edin. Ardından dirseklerinize doğrudan uygulayın.