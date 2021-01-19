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Dirsekleri ay gibi bembeyaz yapan yöntem! Mucize toz karbonatla, Hint safranını...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 19.01.2021 07:51 | Son Güncelleme:
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Ölü deri hücrelerinin birikmesi, güneşe maruz kalma ile artan hiperpigmentasyon, doğum kontrol hapları, hamilelikte leke oluşumu, çiller ve yaşlılık lekeleri, sedef hastalığı ve egzama gibi belirli cilt rahatsızlıkları tıpkı vücutta olduğu gibi dirseklerde de koyu lekelerin oluşmasına neden olabilir. Neyse ki sizin için hem videolu hem de yazılı olarak anlattığımız çareleri bir araya getirdik.

Başlangıçta saydığımız nedenler cildinizin herhangi bir bölümünü etkileyebilse de, dirsekleriniz dikkat ve bakım eksikliğinden dolayı da kararabilir.

DİRSEKLERİ BEYAZLATAN YÖNTEMLER!

Koyu renkli dirseklerin rengini açmak için ev ilaçlarının yanı sıra, genel cilt bakımı rutininize biraz zaman ve çaba harcamalısınız. Temizleme, nemlendirme ve koruma gibi günlük ritüeller, zamanla koyu tenli lekelerin görünümünü azaltırken aynı zamanda cildinizi sağlıklı tutabilir. Koyu renkli dirsekler için sayısız nedene ve risk faktörüne rağmen, etkileri en aza indirmek için evde atabileceğiniz adımlar var. İşte başlıyoruz...

Aloe Vera

2012 yılında yapılan bir araştırma, aloe veranın cildi aydınlatabileceğini öne sürdü. Bunun nedeni, ürünü cildinize uyguladığınızda meydana gelen, alfa adrenerjik reseptör uyarımı adı verilen bir süreçtir. Aloe vera içeren jeller veya losyonlar arayın ve günde iki defaya kadar uygulayın.

Karbonat

Karbonat, koyu renkli dirseklerin tedavisine yardımcı olabilecek hem peeling hem de cilt açma özelliklerine sahiptir. Bir kaseye her seferinde bir çay kaşığı su ekleyerek başlayın. İstediğiniz miktarda ürün elde edene kadar iyice karıştırmaya devam edin. Ardından dirseklerinize doğrudan uygulayın.

İşlemi, ürünü yaklaşık 10 ila 15 dakika açık bıraktığınız ve ardından duruladığınız bir yüz maskesi olarak değerlendirin. Haftada iki kez tekrarlayın. Ancak yüzünüzde karbonat kullanmaktan kaçının.

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Turunçgiller

2014 yılında yapılan bir araştırma, narenciye özleri içeren oral takviyelerin özellikle güneşe maruz kalma nedeniyle koyu cilt lekelerini aydınlatmada yardımcı olduğunu öne sürdü.

Bununla birlikte, kendi mutfağınızdan limon veya diğer narenciye meyvelerini takviye kullanmak zorunda kalmadan kullanarak potansiyel olarak bazı faydalardan yararlanabilirsiniz.

Turunçgillerin suyunu bir fincana sıkmanız yeterli. Ardından, suyu doğrudan dirseğinize uygulamak için pamuk kullanın. Bu işlemi her gün tekrarlayabilirsiniz.

Yulaf ezmesi ve yoğurt

Hem yulaf ezmesi hem de yoğurt, kuru cilde ekstra nem ekleyebilecek yatıştırıcı özelliklere sahiptir. Eşit miktarda yulaf ezmesi ve yoğurdu iyice karıştırın, ardından dirseklerinize uygulayın. 20 dakikaya kadar bekletin.

Zerdeçal

Zerdeçal da zencefil benzeri bir Hint kök bitkisinden elde edilir. Hint safranı olarak da bilinir. Zerdeçal tozu macun olarak kullanıldığında çeşitli cilt koşullarına yardımcı olabilir.

Tozu suyla karıştırın ve doğrudan dirseklere uygulayın. 10 dakikaya kadar bekletin ve ardından durulayın.

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