Bir anda sudan çıkarak teknenin üzerine atladı! Timsahı gören turistler korkudan ne yapacağını şaşırdı

Camille Lease isimli bir kadın annesiyle birlikte Louisana eyaletinin Des Allemands bölgesindeki bir tekne gezisinde yaşadığı korku dolu anları sosyal medyadan paylaşınca gündem olmayı başardı. Aniden sudan fırlayan bir timsah ikilinin bulunduğu tekneye çıkmaya çalıştı. Çığlık seslerinin arasında kaydedilen anlar sosyal medyadan paylaşılınca viral oldu.

TİMSAHI GERİ İTTİLER

Teknede bulunan bir kişi timsaha doğru yaklaştı ve elini timsahın ağzının üzerine doğru koyarak hayvanı itmeye başladı. Timsah saniyeler içinde geri çekilirken suya düştü. Camille TikTok’tan yaptığı paylaşıma, “Yılın bu zamanında oldukça aktifler” notunu ekledi.

Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler kullanıcıların ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ne kadar da arkadaş canlısı görünüyor” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bence çok tatlı! Gülümsüyor gibi görünüyor” yorumunu yaptı.