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  4. Bir annenin çaresizliği! 4 yaşındaki oğlunun cansız bedenini böyle izledi

Bir annenin çaresizliği! 4 yaşındaki oğlunun cansız bedenini böyle izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 21:55 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattaki dairede pencereden beton zemine düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kırıkkale merkez Hüseyin Kahya Mahallesi’ndeki Turgut Reis Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 4 yaşındaki Mustafa Habibi, kardeşleri ile birlikte oynarken 6. katın penceresinden beton zemine düştü.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunun cansız bedenini gören anneyi ise komşuları sakinleştirdi. Polis, olayın yaşandığı alanda şerit çekerek tahkikata başladı. Çocuğun cansız bedeni Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Minik çocuğun kardeşleri ile birlikte oynarken beton zemine düştüğünü ifade eden Murat Oflaz, diğer kardeşinin de düşmekten son anda kurtulduğunu söyledi. (İHA)

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