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Bir araya geldiler! Kılıçdaroğlu ve Akşener'den net mesaj

13.12.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da düzenlenen bir törene katıldı. Törende Akşener "Yapılacak seçimde Millet İttifakı'nın adayı 13'üncü cumhurbaşkanı olacak" derken Kılıçdaroğlu, "Bütün bu sorunların kaynağı ülkeyi yönetenlerdir. Dolayısıyla çözemediklerine göre bizim çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Bir araya geldiler! Kılıçdaroğlu ve Akşener'den net mesaj

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alına 85 otobüs için tören düzenlendi. Mamak'ta bulunan Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü 3'üncü Bölge Yerleşkesi'nde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sabri Tekir, Cafer Güneş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

YAVAŞ: GELDİĞİMİZDE BU DURUMU BİLİYORDUK

Başkan Yavaş, "Göreve gelir gelmez bir gecede çıkarılan kararname ile bütçemiz alt üst oldu. Metro ödemelerinin prosedürü biz göreve başladıktan 25 gün sonra bir gecede tek taraflı olarak değiştirildi. Eski prosedüre göre 2019-2020 ve 2021 yılını kapsayan 3 yıllık süreçte 28 milyon 408 bin lira ödememiz gerekiyordu. Ancak yapılan değişiklikle biz 3 yılda tam 657 milyon 511 bin lira ödeme yaptık. 23 kat fark var. Tabii ki bunlar mazeret değil. Geldiğimizde bu durumu biliyorduk. Ne olursa olsun, hangi zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım hemşehrilerimize hizmet etme sevdasından asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

AKŞENER: MİLLET İTTİFAKI’NIN ADAYI CUMHURBAŞKANI OLACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye seçimlerinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Akşener, "Bugün burada şahit olduğumuz belediye başkanımızın milletimizin ve Ankara'nın yanında olduğu. Sayın Mansur Yavaş'ın şahsında ilçe belediyelerimiz de dahil olmak üzere, bu zihniyeti bu ülkeden demokrasiyle, oylarımızla gönderilmesinin yolculuğunun somut göstergesi sizlersiniz. Onun için büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı somut, doğru ve dürüst çalışmalar '2 kazı güdemez', 'Bunlar gelirse DHKP-C'liler, PKK'lılar su ve elektrik faturalarınızı getirip verecekler elinize' ve 'Bunlar her şeye karşılar, hiçbir hizmet yapmazlar' iftirasını ortadan kaldırdı. Yapılacak seçimde Milli İttifakı'nın adayı 13'üncü cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu.

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KILIÇDAROĞLU: BU SORUNLARIN KAYNAĞI ÜLKEYİ YÖNETENLERDİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2013'den bu yana otobüs alamadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Otobüs almak için çaba harcayan büyükşehir belediye başkanımıza engel çıkarılıyorsa 'bir sorun var' demektir. Eğer milyonlarca evladımız internete ulaşamıyorsa, pandemi döneminde olsun veya olmasın 'bir sorunumuz var' demektir. Eğer hala yüz binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa 'bir sorunumuz var' demektir. Eğer gençler, geleceklerinden endişe duyuyorlarsa ve 'acaba yurt dışına nasıl gideriz' diye düşünüyorlarsa 'bir sorunumuz var' demektir. Eğer Türk lirası yabancı para karşısında pul haline düşüyorsa 'bir sorunumuz var' demektir. Bütün bu sorunların kaynağı ülkeyi yönetenlerdir. Çünkü sorumluluk onları aittir. Çünkü onlar söz verdiler 'biz bu sorunları çözeceğiz' diye ama çözemediler. Dolayısıyla çözemediklerine göre bizim çözmemiz gerekiyor. Çözenlerin iktidar olması, bir araya gelmesi gerekiyor. Biz bunu yapmak zorundayız, demokratik yollarla bunu gerçekleştirmek zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız '4 milyar lira borç ödedim, hiç borç almadım' dedi. Demek ki borç almadan da otobüs alabiliyorsunuz. Demek ki borç almadan da bir kenti yönetebiliyorsunuz. İYİ Parti'nin sayın genel başkanı gayet güzel açıkladı; sorun var ama sorun çözülebiliyor. Biz bu sorunu çözebiliriz. Demokratik yollarla çözebiliriz. Bu memleketin çılgın adamlara değil akıllı adamlara ihtiyacı var. Olayı bilen insanlara ihtiyacı var. Ülkesi için çalışan insanlara ihtiyacımız var."

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Kaynak: DHA

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Ankara Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP İYİ Parti
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